La Liga 1 continúa y Cienciano vs. Cusco FC jugarán un partidazo de pronóstico reservado en el estadio Garcilaso de la Vega, escenario en el que los dos equipos juegan de local, por lo que la balanza quedará equilibrada en un compromiso que marcaría el debut de ambas escuadras en el certamen peruano.

Y es que las dos escuadras imperiales decidieron no participar en la fecha pasada debido a que esperaban el levantamiento de la Medida Cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), cosa que no llegó y ocasionó que los dos pierdan en su debut.

Cienciano vs. Cusco FC está programado para este viernes a las 7 de la noche (hora peruana). Al no contar con el visto bueno de la FPF, luego de que el ente presentara una Medida Cautelar, el encuentro no será televisado por Golperu ni por Liga 1 Max.

Sin embargo,, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe resaltar que la última vez que Cienciano vs. Cusco FC se enfrentaron, el encuentro brindó muchas emociones de principio a fin, dejando un empate 2-2 entre ambas escuadras, resultado que ninguno buscará repetir en el gramado de juego del estadio Alberto Gallardo.

Ojo a un detalle, el ‘Papá' llega a este encuentro con la clara intención de sumar sus primeros puntos en el Torneo Apertura, luego de perder por ‘walkover’ ante UTC; mientras que los visitantes siguen la misma línea, al caer por 3-0 ante Sport Huancayo por el mismo motivo.

Cienciano vs. Cusco FC: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.