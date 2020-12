Las condiciones de Jean Deza no están en discusión. Sin embargo, sus constantes indisciplinas fuera del gramado hicieron que no tenga regularidad. Y eso se notó con mayor fuerza durante este 2020, cuando vistió la camiseta de Alianza Lima. Desaprovechó la oportunidad y fue separado de la institución blanquiazul (la temporada la culminó con Binacional).

Franco Navarro, por su parte, es un técnico que ha dejado en evidencia su gusto por el juego de Jean Deza. Lo tuvo el 2019 en UTC de Cajamarca y a mediados de año, cuando el futbolista se desligó de Alianza Lima, lo pidió expresamente. “Más allá de que yo públicamente he dicho que me gustaría traerlo, eso tengo que hablarlo bien con la directiva. Hay que evaluar y ver si hay presupuesto. Si están dadas las condiciones intentaremos traer a Jean Deza”, sostuvo en GOLPERU.

Esta mañana el estratega fue anunciado como el nuevo técnico de Deportivo Municipal para la siguiente temporada y, en una entrevista con Radio Ovación, fue consultado sobre la posibilidad de reforzar su equipo con la llegada de Jean Deza.

“Es verdad que él es importante y que tiene todas las condiciones del mundo, pero que yo lo pueda encaminar, no me atrevo a decir eso. No sé cuál es su situación, no he tocado el tema de refuerzos. Empezaremos a diagramar el equipo para el próximo año. Más allá de las bromas, que más condiciones tiene, pero depende de él”, sostuvo al respecto.

“Bienvenido a casa”, así dio a conocer Deportivo Municipal el fichaje de Franco Navarro, quien asumirá la dirección técnica de su primer equipo para la siguiente temporada. En las últimas horas, se dio a conocer la desvinculación de Víctor Rivera del cargo donde permaneció por tres campañas consecutivas, para darle continuidad al ex entrenador de UTC de Cajamarca.

“El Club Deportivo Municipal oficializa a Franco Navarro como nuevo director técnico de la Academia. ¡Bienvenido a casa, #EchaNavarro!”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter, junto a la fotografía del DT con la camiseta del elenco edil.

Franco Navarro llega a la ‘Academia’, tras dirigir UTC desde inicios del 2017 hasta el 2020, tratando de llevar al equipo a torneos internacionales cada temporada. Su conocimiento del torneo local y el buen manejo con los jugadores le ha permitido obtener resultados positivos.

