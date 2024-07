Este sábado, Carlos A. Mannucci derrotó 2-0 a Universitario de Deportes por la Liga Femenina, en un partido desarrollado en Campo Mar. Ahora, más allá de lo que fue el compromiso, en las últimas horas llamó la atención la fuerte postura de Emily Lima: la entrenadora de la Selección Peruana femenina alzó su voz de protesta y afirmó que no le dieron las condiciones necesarias para evaluar a las jugadoras en el duelo correspondiente a la fecha 2 de los play offs. Incluso, la DT brasileña señaló que solo estuvo hasta el entretiempo del cotejo.

Como estratega de la Blanquirroja, su trabajo es asistir a los partidos del campeonato y buscar a nuevas futbolistas que puedan sumarse al proyecto. Es así que este día asistió a las instalaciones del club merengue. Sin embargo, no tuvo una buena posición en el campo y se quejó de esta situación en su cuenta oficial de Instagram.

“Sin condiciones de evaluar jugadoras y hacer bien el trabajo de scouting, dejamos el partido de Universitario vs. Carlos A. Mannucci en el medio tiempo. Palabra del día para refletir: RESPETO”, apuntó la entrenadora de 43 años en sus redes sociales. Asimismo, publicó una fotografía donde se puede ver el lugar que le dieron en el partido.

Emily se retiró en el entretiempo y no logró hacer su trabajo en el triunfo por 2-0 de cuadro trujillano sobre las ‘Leonas’. Con esta victoria, Mannucci llegó a los 6 puntos y alcanzó el primer lugar de los play offs campeonato. Cabe mencionar que este domingo 21 de julio se disputarán dos partidos más en esta segunda jornada: Melgar vs. Sporting Cristal y Defensores del Ilucán vs. Alianza Lima.

Emily Lima evalúa renunciar a la Selección Peruana

Hace unos días, Emily Lima señaló que está preocupada por los malos resultados de la Selección Peruana femenina en los amistosos ante El Salvador y que hay una posibilidad de que deje el cargo. “Veo la camiseta de Perú y siempre será lo más importante para mi trabajo, por ello la consigna es defender estos colores a muerte. Más allá de ello, Perú acabó último en la Copa América y, si bien la idea es mejorar esa posición, mentiría en decir que vamos a llegar a un repechaje o algo por el estilo, porque considero que Perú aún no está listo”, comentó en conferencia de prensa.

“La Federación está en el camino, pero tampoco puedo saber si yo estaré en ese camino”, agregó. Luego, sostuvo que “digo que no sé si estaré en el camino, porque a veces cuando los resultados no aparecen, uno se pone a pensar si soy yo el problema o es por un tema de comprensión con las jugadoras para descifrar sus dificultades, por ello como entrenadora tengo que evaluar muchas cosas”.

Finalmente, la brasileña apuntó que puede dar un paso al costado si la situación no mejora. “Con mi cuerpo técnico estamos evaluando muchas cosas y, sobre todo, ver la manera de evolucionar. Vamos a hablar y tomaremos una decisión, porque tampoco puedo hacerle daño a una Federación que le tengo tanto cariño”, sentenció.





