Los últimos días han sido de movimientos en Alianza Lima, en cuanto a fichajes: sumado a la llegada de Matías Succar, también arribará Kevin Quevedo. El extremo llegará procedente de la Universidad Católica de Ecuador y, precisamente, Jorge Célico (DT del equipo ‘norteño’) habló sobre el papel que desempeñó en la institución, siendo uno de los titulares en los últimos partidos, y cómo tomó la noticia de su salida para volver al Perú y jugar con los blanquiazules.

“Cuando yo lo traje, me cuestionaron de su juventud. Y yo decía que era una persona excepcional. Nunca me faltó, nunca me puso una mala cara, nunca dejó de entrenar. Estoy feliz con él, hoy nos despedimos. Me da mucha tristeza porque lo quiero. Los entrenadores tenemos eso, nos vinculamos en demasía con un jugador. A Kevin lo quiero mucho y le deseo lo mejor a él en Alianza”, mencionó en el programa Mano a Mano.

A su vez, el estratega uruguayo resaltó el comportamiento del futbolista: “Es otra persona a lo que yo había leído. Ya en Garcilaso se portó muy bien. Cumplió con todas las normativas y tácticamente me rindió muchísimo, motivo por el que pudimos ingresar a la Copa Sudamericana. Tengo una carrera muy larga en Ecuador y arriesgarme a traer un jugador no es sencillo porque uno juega su prestigio”.

Kevin volverá al fútbol peruano para jugar por Alianza Lima, equipo del cual ha confesado ser hincha. Además, en 2019 tuvo una de sus mejores temporadas, a pesar de no lograr el campeonato nacional. A propósito de ello, Célico confesó que han conversado del tema.

Jorge Célico dirigió en 2023 a Deportivo Garcilaso y los clasificó a su primera Copa Sudamericana. (Foto: Difusión)

“Alianza es el equipo que lo lanzó a la fama. Lima es su ciudad. Soy un entrenador que no corta las alas a nadie. Si me decían qué hacer, no lo dejaba hasta fin de año. Jugó de titular todo el último partido (...) En Alianza puede jugar tranquilamente, es un institución importante del fútbol peruano. Es un jugador rebelde, de esos desafiantes que me gustan a mí”, afirmó.

Respecto a su ubicación en el sistema de Alejandro Restrepo: “Lo puede hacer, pero lo vas a dejar lejos del arco. Kevin es tipo que tiene que estar cerca con posibilidades de gambeta. Un jugador como él, cerca al arco rival, si hay malas decisiones, te va a desnivelar (...) En un esquema de esos, jugaría bien de delantero. También (en un 3-5-2) ser el que flota detrás del delantero”.

¿Una convocatoria para Kevin Quevedo?

Célico habló de las opciones de Quevedo de ser llamado en la Selección Peruana. El peruano no ha tenido la oportunidad de ser convocado en los procesos anteriores; sin embargo, volver al Perú podría significar una vitrina importante en su carrera profesional.

El DT contó que confía en un panorama positivo, tras su regreso: “Lo van a ver y lo van a pedir. Hay una presión mediática que se arma. Todo te lleva a verlo más y, si vas a entrenamientos, es un jugador que puede estar tranquilamente”.

Por otro lado, Jorge Célico dejó un mensaje para el desarrollo del fútbol nacional y cómo poder tener mayor desarrollo: “La mejora de las divisiones menores es fundamental. Luego viene la mejora de la competitividad. Me salió una de las últimas convocatorias en la Sub-20 de Ecuador y me sorprendió que cité una serie de jugadores que hoy pertenecen a la Selección Mayor. Ustedes (en Perú) tienen buenos valores y poseen parte técnica”.





