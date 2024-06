Juan Pablo Freytes se ha convertido en un jugador indispensable en el once titular de Alianza Lima. El defensor no ha perdido un solo partido en lo que va de la temporada. A pesar de que el club blanquiazul no ganó el Torneo Apertura y tampoco logró clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, el trabajo que viene realizando el argentino es bueno y tiene la tiene la aprobación de la hinchada. En una entrevista, el exfutbolista de U. La Calera se refirió a su presente, sus objetivos y también expresó su deseo de continuar en La Victoria.

En primer lugar, el deportista aseguró que el equipo tuvo una buena actuación a nivel internacional. “Creo que en la Copa Libertadores se hizo un buen papel, nos faltó el último empujón, pero también es parte del fútbol. Algunos resultados en la Libertadores fueron injustos, lo perdimos por detalles, teníamos un equipo nuevo, nos íbamos conociendo. El año que viene, sabemos que Alianza puede luchar contra grandes equipos, siempre y cuando achique el margen de error, ya que muchas veces pecamos de jerarquía”, dijo a Ovación.

“Se compitió a nuestra manera, pero no podíamos salir a jugar de igual a igual, ni que fuéramos el Manchester City. Uno hace el trabajo que sabe, con los pies en la tierra, sabiendo que el del frente también juega bien y también tiene sus errores. No recuerdo un partido en Libertadores que nos hicieron daño por todos lados. Ahora hay que pensar en salir campeones en el Clausura y llegar a fin de año de la mejor manera”, agregó.

También señaló que su objetivo en este año es salir campeón nacional con Alianza Lima. “Cuando firmas por Alianza, estás obligado a salir campeón, sea el aniversario de cualquier club o sea lo que se jueguen los demás. El mundo de Alianza es muy grande, el club es muy grande y la gente te obliga a salir campeón”, sostuvo el jugador de 24 años.

Sobre su futuro en Matute, Freytes fue contundente: “Estoy muy tranquilo y contento en el club, cada vez que vengo a entrenar, disfruto mucho, los jugadores que hay te hacen disfrutar el fútbol. A la hora que llegue de sentarse a hablar, trataré de llegar a un acuerdo, no depende de mí, depende de Newell’s, yo a Alianza no tengo nada que reprocharle, estoy muy tranquilo y contento”.

Finalmente, se refirió a su posición en el campo de juego. Si bien suele jugar en la línea defensiva, también ha sido utilizado en el mediocampo en esta campaña. “Puedo jugar como lateral por izquierda, lateral volante o hasta de central, no tengo problemas. Si me necesitan, yo estaré ahí. Dónde él me ponga yo voy a intentar dar el 110% y rendir al máximo”, sentenció.





¿Cuándo comienza el Torneo Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrió una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el director técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





