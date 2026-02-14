Sporting Cristal consiguió su primer triunfo en la Liga 1 al vencer 2-0 a Juan Pablo II en Chongoyape, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Leandro Sosa, futbolista polifuncional del equipo, reconoció que desperdiciaron varias ocasiones de gol, pero valoró la victoria y señaló que este triunfo les dará un impulso anímico de cara a la Copa Libertadores.

Al término del juego, Leandro Sosa habló con L1 MAX y analizó el duelo ante Juan Pablo II. “Contento por el resultado, se hicieron algunas cosas buenas. Lo más importante, por cómo veníamos, era conseguir el resultado, mantener el cero, pudimos haberlo liquidado antes, pero en el momento en el que estábamos, necesitábamos ganar”, declaró el uruguayo.

Asimismo para Sosa este sábado era importante el triunfo más allá que enfrentaban a Juan Pablo II con Cueva y otras figuras con experiencia. “Ahora se viene algo importantes, hoy era trascendental ganar y generar confianza. Nos veíamos lejos, ahora empezamos a trepar, ahora el martes con todo enfocados porque necesitamos estar en fase de grupos”, agregó.

Finalmente, sobre el duelo ante Universitario por la fecha 4 de la Liga 1, Sosa dijo lo siguiente: “No nos podemos dar el lujo de pensar en el fin de semana porque primero tenemos algo trascendental para la institución”.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-0 a Juan Pablo II, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a 2 de Mayo, en el compromiso correspondiente a la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 17 de febrero las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Río Parapití.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.