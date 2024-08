Los Chankas vs. Mannucci EN VIVO: juegan vía Liga 1 MAX por el Torneo Clausura 2024.

Los Chankas vs. Carlos A. Mannucci se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 18 de agosto de 2024 por la séptima fecha del Torneo Clausura Liga 1 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Municipal Los Chankas (Andahuaylas). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de L1 Play y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

El Torneo Clausura presenta desafíos muy diferentes para estos dos equipos. Los Chankas, que en su temporada de debut en la Liga 1 han sorprendido a muchos, está inmerso en la lucha por un lugar en competencias internacionales, un logro que sería histórico para el club y la región. Sin embargo, el equipo dirigido por Pablo Bossi necesita ajustar varios aspectos de su juego si quiere mantener esa aspiración.

Viene de una derrota por 1-2 ante Sport Boys, que evidenció algunas falencias defensivas. A pesar de haber anotado siete goles en sus últimos cuatro partidos, han recibido la misma cantidad, lo que ha limitado su capacidad para sumar más puntos en la tabla. Un triunfo ante Mannucci se convierte en una necesidad para mantener vivas sus aspiraciones.

Por otro lado, Carlos A. Mannucci está en una situación crítica. Con el fantasma del descenso rondando cada vez más cerca, el equipo trujillano sabe que no puede permitirse más tropiezos. En la jornada pasada, cayó 1-2 frente a Cienciano, lo que extendió su racha negativa a dos derrotas en sus últimos cuatro partidos, con solo una victoria y un empate como resultados positivos.

El último enfrentamiento entre estos dos equipos se remonta al 9 de marzo de 2024, durante el Torneo Apertura. En aquella ocasión, Carlos A. Mannucci se llevó la victoria por 2-1 en Trujillo, un resultado que hoy parece lejano dadas las circunstancias actuales de ambos clubes.

El árbitro designado para este crucial enfrentamiento es Joel Alarcón, quien tendrá la responsabilidad de mantener el control en un partido que, por la importancia de los puntos en disputa, promete ser tenso y disputado.

Los Chankas: cinco últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 10.08.24 Sport Boys 2-1 Los Chankas Liga 1 03.08.24 Cienciano 0-0 Los Chankas Liga 1 31.07.24 Los Chankas 3-3 Sporting Cristal Liga 1 27.07.24 ADT 2-1 Los Chankas Liga 1 20.07.24 Los Chankas 2-0 Comerciantes Unidos Liga 1

Carlos A. Mannucci: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 11.08.24 Mannucci 1-2 CIenciano Liga 1 04.08.24 Sporting Cristal 4-0 Mannucci Liga 1 31.07.24 Mannucci 3-2 ADT Liga 1 26.07.24 Comerciantes Unidos 2-1 Mannucci Liga 1 21.07.24 Mannucci 0-0 Unión Comercio Liga 1

Los Chankas vs. Mannucci: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 09.03.24 Mannucci 2-1 Los Chankas Liga 1 23.09.18 Los Chankas 0-1 Mannucci Liga 2 17.06.18 Mannucci 3-1 Los Chankas Liga 2 19.11.17 Mannucci 0-0 Los Chankas Liga 2 06.08.17 Los Chankas 1-0 Mannucci Liga 2





¿A qué hora juegan Los Chankas vs. Mannucci?





Siguiendo con la programación, Los Chankas se enfrentará contra Carlos A. Mannucci el domingo 18 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 3:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:00 p.m.





¿En qué canales ver Los Chankas vs. Mannucci?





Por la fecha 7, Los Chankas vs. Mannucci será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

El Estadio Los Chankas de Andahuaylas recibirá el partido entre Los Chankas y Mannucci.

