Aunque llegó a inicios de año como parte del paquete de fichajes de Universitario de Deportes para su centenario, Christofer Gonzales no pudo rendir como esperaba y se terminó yendo a mitad de año a Sporting Cristal, club donde de a pocos vuelve a demostrar su mejor nivel. En ese sentido, ‘Canchita’ dio detalles de lo que fue su regreso a la Florida, su paso por la ‘U’ y reveló que tuvo un altercado con Fabián Bustos, todo eso en una nueva emisión del programa de Youtube ‘Al Volante’ de Darinka Zumaeta.

“Feliz por haber vuelto a Cristal y dentro de todo han pasado ocho meses aproximadamente desde mi regreso [a la liga peruana] y hoy me siento muy bien”, dijo ‘Canchita’ sobre su regreso al elenco rimense. Asimismo, comentó cómo nació su amor por el club bajopontino. “Cuando llegué, el recibimiento fue como un jugador de la casa, eso es lo que yo sentí en un principio y dentro de todo cada vez iban pasando los años e ibamos consiguiendo cosas importantes (campeonatos). El cariño y amor iba siendo más fuerte de parte de los hinchas conmigo y yo hacía ellos también”, agregó.

En esa misma línea, comentó que el club celeste lo arropó en los momentos complicados que le tocó vivir durante su primera etapa en el club. “Pasé también momentos difíciles, fueron los más difíciles de mi vida, en el aspecto familiar con la partida de mi madre, de mi abuelo, que me tocó vivir una situación muy complicada justo estando en Cristal y yo sentí el apoyo de toda la gente del club, de mis compañeros y cada vez empezó a crecer más el amor por Sporting Cristal. Por eso yo dije que Cristal iba a estar por encima de todas las decisiones que yo pueda tomar, y dentro de todo, hice todo lo posible para poder regresar y se pudo dar”, añadió el volante.

Por otro lado, ‘Canchita’ habló sobre su paso por la ‘U’ a inicio de año. “Mi expectativa era otra, yo siempre quise regresar a Cristal. Desde que me dijeron volver a Perú, siempre quise regresar a Cristal. Yo no quiero ser malagradecido [con la U], sin duda que estoy agradecido porque es el lugar donde debuté y siempre tiene que haber un agradecimiento, pero donde yo siempre quise volver es a la Florida [...] El regresar a la ‘U’ era comenzar de nuevo, yo ya estaba acostumbraodo y con el sentido de pertenencia a Sporting Cristal, era lo que yo sentía, Cristal es mi lugar”, aclaró.

Sobre si realmente tuvo alguna diferencia con Fabián Bustos, Christofer Gonzales terminó revelando la verdad. “Tuvimos una discusión, pero bueno, todo quedó ahí nomás”, apuntó.

Fabián Bustos habló sobre la salida de Christofer Gonzales

La llegada de ‘Canchita’ desde Arabia a tienda crema, luego de nueve años, fue considerada como uno de los fichajes bomba en este 2024. Sin embargo, el futbolista de 31 años, a mitad de año, se fue a Sporting Cristal en busca de más minutos. El DT merengue explicó cómo se dio su fichaje y también el motivo de su salida de la ‘U’. “No me quito la responsabilidad, yo también lo pedí. No solo lo trajo la dirigencia, sino que yo estaba convencido porque es un jugador que enfrenté cuando él estaba en Cristal, y la verdad que es un jugador bárbaro”, dijo Bustos en el programa ‘Y Uno Feliz Podcast’.

Si bien en un principio, Christofer Gonzales sufrió una lesión (desgarro muscular) que lo alejó un tiempo de las canchas, su presencia en el once del técnico argentino fue disminuyendo. El argentino explicó los motivos detrás de esta decisión. “Hoy la ‘U’ tiene un equipo súper competitivo entre ellos. Yo siento que lo superó la situación mediática del Centenario. No quiero hablar mal, pero siento que le costó esa situación y no pudo mostrar su juego”, explicó.

“La competencia la perdió. Después, es un chico que intentó, que es formado en el club, que mucha gente lo quiere, algunos no lo quieren, pero es normal. Técnicamente, a mí es un jugador que me encantaba; lo que recuerdo de él me gustaba, pero bueno”, agregó el estratega, quien precisó que ‘Canchita’ tenía cualidades que él consideraba necesarias para su equipo en este 2024. Sin embargo, no logró acoplarse a su sistema.

Asimismo, explicó que las lesiones complicaron aún más su presencia en el equipo. “En su mejor momento acá (en Universitario de Deportes), las lesiones lo hizo retroceder, porque jugó cinco o seis partidos como titular”, resaltó el estratega. Por otro lado, es importante mencionar que el mediocampista disputó 15 partidos oficiales con el club de Ate, donde no logró anotar ni asistir, tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1.





