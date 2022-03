No tiene pelos en la ponga y siempre deja textuales en la conferencia de prensa. Luego de un triunfo sobre Alianza Lima, Roberto Mosquera fue consultado por la prensa sobre la posibilidad de que ‘Canchita’ Gonzales se marche al extranjero, a lo que el técnico tuvo chance de hablar sobre las noticias y ofertas que vinculan a sus jugadores en redes sociales, como es el caso de Jhilmar Lora, quien fue relacionado con el Arsenal inglés. “Es como pasar de la primaria a la Católica”, dijo el técnico ‘celeste’, que pidió más seriedad sobre el tema y el presente.

“Eso no es un deseo, es una decisión del que quiera contratarlo. Yo no le puedo decir a Christofer ‘es el momento de ir al extranjero’. Él tiene que tener ofertas. Puede salir cualquier cosa en el periódico, las redes sociales se han vuelto un camino delicado porque venden a un jugador.. uno para Inglaterra... el otro para Chile... yo voy a la selección de Bolivia... el otro para acá”, declaró el estratega .

Mosquera fue enfático en señalar que ese tipo de manejo incomoda y fue claro al expresa la calidad de ‘Canchita’ Gonzales es suficiente para jugar en cualquier país del extranjero

“Se ha vuelto un medio muy poco serio. Obviamente, incomoda. Si eres un jugador joven, y dices que te vas a ir a Alemania, y todavía estás en ciernes. Es como pasar de la primera a la (Universidad) Católica. Esas cosas hay que irle bajando un poquito. ‘Canchita’ está para jugar en cualquier parte, pero eso no depende de mi deseo”, añadió.

Por otro lado, Mosquera destacó el trabajo de sus jugadores para sacar un gran triunfo (1-0), gracias al gol de penal de Alejandro Hohberg, ante un “rival difícil” y en una cancha “tan difícil”.

“Ganamos bien, el resultado lo traduce. Hicimos un buen primer tiempo. Debimos estar más finos en la definición. Después, la posesión es una de nuestras armas. Tener posesión, como algunos piensas que con eso debes hacer diez goles... la posesión es primero para que no la tenga el rival. La primera medida defensiva de un equipo es tenerla porque no la tiene el rival. Después, cuando la sabes utilizar, le haces daño. Fue un buen partido, todo lo que trabajamos funcionó. Estamos contentos porque no todos ganan en Matute”, analizó el DT.

El rendimiento de Sporting Cristal fue tal, que Mosquera se animó a considerar la presentación ante Alianza Lima como la mejor “no solo por el resultado, sino porque le hemos ganado al campeón y en su cancha y eso no sucede siempre”.

“Creo que este partido está por encimas de todos los que hemos jugado. Este equipo, el primer tiempo sobre todo, fue impecable. Hoy manejamos todos los tiempos del partido”, sentenció Mosquera.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.