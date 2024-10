Dentro de los partidos que le quedaban por jugar a Sporting Cristal, se sabía que la visita a Piura era una de las paradas más complicadas, además del clásico con Universitario de la próxima semana. El equipo de Guillermo Farré se quemó en el infierno de Sullana y no logró hacer el juego que usualmente realiza en Lima. Un error en defensa lo terminó pagando caro. Con más pasión y entrega que fútbol, llegaron a superar a Alianza Atlético en el segundo tiempo, pero no hubo la precisión para anotar el empate. Asimismo, chocaron con un Diego Melián que atajó de todo. Se quedaron con 25 puntos y sus chances de ganar el Clausura son mínimas, casi nulas. Para llegar a los play offs por el título nacional, tiene que esperar que la ‘U’ no gane el certamen y, además, el club rimense debe acabar en el segundo puesto del acumulado. Quedan tres finales más para el conjunto del Rímac.

El UNOXUNO de Sporting Cristal:

Diego Enriquez (5): respondió bien en las pocos tiros al arco que tuvo Alianza Atlético durante los noventa minutos. Embolsó los balones sin problemas y salió seguro desde abajo, ya sea con un pase al compañero o con un pase largo. Poco pudo hacer en el mano a mano contra Renato Espinoza que acabó en el gol del equipo local.

Alejandro Pósito (4): tuvo un partido regular para abajo. Trató de ser una carga para los atacantes de Sullana. En un momento no dejó sacar al arquero rival y casi se gana la tarjeta amarilla. Fue desbordado en un par de ocasiones. Cuando Cristal ya estaba 1-0 abajo, se fue al área para intentar ganar en alguna pelota parada. Tuvo valentía, pero salió por Fernando Pacheco debido a que el equipo ‘celeste’ necesitaba más ataque en la segunda mitad.

Franco Romero (4): chocó y tuvo un duelo aparte con el delantero Adrián Fernández. Si bien logró controlarlo, estuvo impreciso en las pelotas largas, enviando el esférico hacia afuera de la cancha o dándosela al rival. Reventó y sacó el balón del área cuando tenía que hacerlo. No pudo hacer mucho para evitar el gol de Espinoza.

Nicolás Pasquini (4): hizo la labor de stopper por izquierda en la línea de tres y se juntó con Maxloren en un par de ocasiones. Pasquini no llegó a desbordar y tampoco envió centros al corazón del área. Ganó cuatro de siete duelos aéreos, y dos de cinco duelos en tierra. Tampoco pudo hacer mucho en el gol de Alianza Atlético, pues quedó a unos metros de Espinoza.

Nicolás Pasquini en la derrota de S. Cristal en Sullana. (Foto: Sporting Cristal)

Leandro Sosa (3): jugó en la parte derecha del mediocampo y no tuvo una buena conexión con Santiago González. En un momento le ganaron la espalda, enviaron un centro al área de Sporting Cristal y casi anota Alianza Atlético el 1-0, cuando todavía estaba 0-0 el marcador. Disputó 85 minutos y no logró destacar en el Campeones del 36. Finalmente fue reemplazado por Jhilmar Lora.

Gustavo Cazonatti (3): pese a llegar en un buen momento al partido -titular y anotó un gol en la fecha 12 del Clausura ante Cusco FC-, Cazonatti sufrió en el calor de Piura y no logró conectar con sus compañeros en el mediocampo. Estuvo impreciso. Eso sí, colaboró con la defensa ante las embestidas del rival. Luego de irse 1-0 abajo al descanso, Guillermo Farré decidió sacar al brasileño y colocar a Jostin Alarcón en su reemplazo.

Martín Távara (5): es uno de los que más intento y tuvo un 84 % de precisión en los pases (48/57). En el primer tiempo hizo una jugada peligrosa al sacar el balón del área ‘celeste’ con una chalaca. En la segunda mitad, metió un zurdazo rasante de tiro libre y logró marcar el gol, pero, tras la revisión en el VAR, la anotación fue anulada por una posición adelantada de ‘Canchita’.

Christofer Gonzales (3): por momentos pidió el balón y distribuyó, especialmente en el segundo tiempo, pero no tuvo la precisión que lo caracteriza. Luchó y generó un par de faltas, pero no tuvo mucho recorrido en esta cancha tan complicada. Casi le sale un gol de taco, pero el balón chocó en su otra pierna. Sobre el final salió e ingresó Irven Ávila.

Maxloren Castro (4): fue el que más desbordó de Sporting Cristal y envió un par de buenos centros que pudieron acabar de una mejor forma para su equipo. En un momento recibió un buen pase de Cauteruccio y no logró cabecear bien. También hizo una gran habilitación a Alarcón. Siempre luchó por la banda izquierda y chocó con alguien más experimentado como Christian Vásquez. Eso sí, su error en el gol de Sullana -le dio el balón a Renato Espinoza- lo pagó caro el conjunto rimense.

Santiago González no logró destacar en la caída del club rimense. (Foto: Sporting Cristal)

Santiago González (4): llegaba en un buen momento -marcó un gol en el triunfo por 4-1 sobre César Vallejo-, pero no rindió bien en el infierno de Sullana. En el segundo tiempo luchó más y fue el más ‘picante’, cambiando de lado y dando un par de habilitaciones. En un momento dio un gran pase al ‘Caute’, pero el goleador estaba en posición adelantada. Se desesperó y buscó desestabilizar con jugadas individualidades, pero la defensa lo detuvo bien.

Martín Cauteruccio (4): si no le llega la pelota, es difícil que destaque en el partido. Estuvo desaparecido gran partido del encuentro, pero no necesita muchas chances para mandarla a guardar. En el primer tiempo le dio un buen pase a Maxloren, quien no aprovechó al cabecear mal. Sobre el final, el uruguayo sacó un zurdazo y el arquero rival se estiró y atajó. Ese fue su único tiro a portería en el compromiso.

Jostin Alarcón (5): jugó todo el segundo tiempo y no tuvo miedo en pedir la pelota e ir hacia adelante. Tuvo un 81 % de precisión en los pases (17/21) y registró dos tiros a portería. En un momento, Maxloren le dio un buen pase y sacó un zapatazo que iba a ser gol, pero Diego Melián hizo una tajada espectacular. Estuvo muy cerca.

Jostin Alarcón casi anota un golazo en Sullana. (Foto: Sporting Cristal)

Luis Iberico (3): ingresó por Maxloren en el minuto 72 de juego. Guillermo Farré quiso poblar el área rival con delanteros para buscar el empate, pero no le quedó ningún balón claro al exjugador de Melgar. No realizó disparos a portería. Además, solo realizó cinco toques y no ganó ningún duelo terrestre ni aéreo.

Fernando Pacheco (4): entró a los 72 minutos por Alejandro Pósito y rápidamente se fue al ataque para tratar de revertir la situación. En un momento disparó al arco, pero no logró vencer la valla de Diego Melián. Realizó un regate exitoso, pero no sirvió de mucho. Necesitó más tiempo para sobresalir.

Irven Ávila (-): entró a los 84 minutos por ‘Canchita’ y no tuvo mucho tiempo para ser evaluado, pero llegó a tener un disparo que finalmente fue bloqueado por la defensa.

Jhilmar Lora (-): ingresó en el tramo final por Sosa. Luchó y ganó los dos duelos terrestres que disputó. Trato de enviar centros hacia el área. No tuvo mucho tiempo para ser evaluado.





