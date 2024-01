Sporting Cristal vs Barcelona SC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y YouTube, en el duelo correspondiente a la Miami City Cup, a disputarse en Estados Unidos. Dicho compromiso está programado para el sábado 20 de enero desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se disputará en el Ted Hendricks Stadium. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias de este partido.

Sporting Cristal llega a este partido luego de vencer por 4-0 a Universidad Católica de Chile, en el duelo válido por la ‘Tarde Celeste’, disputado hace una semana en el Estadio Nacional. Los rimenses fueron ampliamente superiores y se impusieron gracias a las anotaciones de Jhilmar Lora, Alfonso Parot (autogol), Joao Grimaldo y Santiago González.

A pesar de ser el primer duelo internacional de esta versión de los ‘cerveceros’, se pudo notar la mano de Enderson Moreira en distintos aspectos del juego, en comparación a lo que vimos el año pasado. La presión constante en campo rival fue algo a destacar, pues se mantuvo por gran parte del encuentro y mantuvo a los chilenos lejos de Renato Solís y Alejandro Duarte.

Asimismo, el rol de Yoshimar Yotún ya no solo lo involucrará con la generación de juego desde el centro del campo, sino también como un segundo delantero. Moreira le ha pedido a ‘Yoshi’ que no se canse de presionar cuando el rival se lo permite, acompañando a Martín Cauteruccio para no desgastarlo en dicha labor. El futbolista nacido en el Callao, por supuesto, está impecable físicamente.

Otros de los destacados en el partido con la U. Católica fue Joao Grimaldo, quien tuvo la posibilidad de marcharse a Belgrano de Córdoba, pero decidió quedarse en Sporting Cristal para esperar una mejor alternativa en Europa. El extremo de 20 años viene madurando muy bien en su juego y ahora le ha agregado mayor participación de su pierna no hábil, algo que le servirá como recurso en esta temporada.

El plantel bajopontino volverá a Lima el domingo en horas de la mañan. Posteriormente, los jugadores entrenarán una semana más pensando en su debut en la Liga 1, donde medirán fuerzas con ADT por la primera jornada del Torneo Apertura 2024. Este partido está pactado para el sábado 27 desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX.

Barcelona SC, por su parte, llega a este partido con menos rodaje que Sporting Cristal, pues recién comenzó con su pretemporada esta semana. El plantel comandado por Diego López trabaja en Florida y tiene las miras puestas en volver a competir por le título de la Liga Pro, el cual se lo llevó Liga de Quito en el 2023. Asimismo, en la Copa Libertadores arrancarán desde la fase de grupos y esperan llegar listos para dicho reto internacional.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Barcelona SC?

El partido entre Sporting Cristal y Barcelona SC está programado para este sábado 20 de enero a las 7:00 p.m. según el horario local (Miami), como en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 1:00 a.m. del domingo 21.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs. Barcelona SC?

El partido entre Sporting Cristal y Barcelona SC se disputará en el Ted Hendricks Stadium y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de streaming de ESPN, disponible a través de la plataforma de Star Plus. Asimismo, el elenco ecuatoriano podrá a disposición del público una transmisión especial desde su canal oficial de YouTube. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Barcelona SC?





