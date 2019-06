EN VIVO | Tabla de Posiciones de la Liga 1: resultados de los partidos pendientes de última fecha del Apertura

La Tabla de Posiciones se moverá hoy con uno de los partidos pendientes de la fecha 17 del Torneo Apertura. La Liga 1 cierra su primera parte con dos encuentros, hoy se miden Ayacucho FC vs. Universidad San Martín y este martes jugarán UTC vs. Pirata FC. La Selección Peruana iniciará su participación en la Copa América pero el balón seguirá rodando en nuestro país. La Copa Bicentenario iniciará el próximo viernes 21 de junio con el clásico cusqueño: Cienciano vs. Real Garcilaso. En la primera fecha también se enfrentarán: Sporting Cristal vs. Alianza Atlético, Alianza Lima vs. Sport Victoria, Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal, Atlético Grau vs. César Vallejo Melgar de Arequipa vs. Binacional, Deportivo Coopsol vs. Carlos A. Mannucci y Universitario de Deportes vs. Unión Huaral.

Ayacucho FC vs. San Martín se jugará esta tarde, por la jornada 17 del torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Ciudad de Cumaná, en Ayacucho, desde las 3:30 p.m.

Con el empate 1-1 entre Alianza Lima y Unión Comercio dio inicio a la jornada 17 del Torneo Apertura. Los goles del partido fueron anotados por Sebastián Gularte a los 72' y por Mauricio Affonso, dos minutos después. Pablo Bengoechea volvió a dirigir a los 'Íntimos' luego de seis meses.

Universitario de Deportes igualó sin goles ante Real Garcilaso en Cusco. La altura cusqueña no impidió que la 'U' se robe un punto en la despedida de Juan Pajuelo como entrenador interino. Ángel Comizzo se hará cargo del equipo crema para la Copa Bicentenario y Torneo Clausura.



César Vallejo le ganó 1-0 a Alianza Universidad y cerró un buen Torneo Apertura al ubicarse en el tercer puesto. Los 'poetas' confirmaron su posición con el empate a un gol entre Deportivo Municipal y Carlos Mannucci en Huacho.

Sporting Cristal, por su parte, derrotó 3-1 a Binacional y quedó con el consuelo de ganarle a su 'verdugo' del Torneo Apertura. El 'Poderoso' salió campeón hace una fecha, mientras que los celestes se consolidaron en el segundo lugar.

Tabla de posiciones de la Liga 1: programación y resultados de la Fecha 17 del Torneo Apertura

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE 07/06 FINAL Alianza Lima 1-1 Unión Comercio 07/06 FINAL Real Garcilaso 0-0 Universitario 07/06 FINAL UCV 1-0 Alianza Universidad 08/06 FINAL Deportivo Municipal 1-1 Carlos A. Mannucci 08/06 FINAL Sporting Cristal 3-1 Binacional 08/06 FINAL Sport Boys 0-0 Sport Huancayo 08/06 FINAL Cantolao 1-5 FBC Melgar 10/06 3:30 p.m. > Ayacucho FC vs. San Martín 11/06 3:30 p.m. UTC vs. Pirata FC

Tabla de posiciones de la Liga 1: así se mueve en la Fecha 17 del Torneo Apertura

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Binacional 17 12 0 5 44 23 21 36 2 Sporting Cristal 17 9 5 3 28 13 15 32 3 César Vallejo 17 9 2 6 25 21 4 29 4 Deportivo Municipal 17 7 7 3 27 20 7 28 5 Alianza Lima 17 7 5 5 30 24 6 26 6 Real Garcilaso 17 7 5 5 19 15 4 26 7 Cantolao 17 6 7 4 18 17 1 25 8 Sport Huancayo 17 6 6 5 22 23 -1 24 9 Melgar 17 6 5 6 26 25 1 23 8 Universitario 17 6 5 6 25 27 -2 23 9 Alianza Universidad 17 5 7 5 18 18 0 22 10 UTC 16 5 7 4 22 23 -1 22 11 Ayacucho FC 16 6 4 6 21 23 -2 22 14 C. Mannucci 17 4 4 9 22 27 -5 16 15 Unión Comercio 17 3 6 8 15 21 -6 15 16 San Martín 16 3 6 7 13 27 -14 15 17 Pirata FC 16 3 5 8 16 25 -9 14 18 Sport Boys 17 2 5 10 9 27 -18 11

