El 12-0 entre Sporting Cristal y Unión Comercio, por la fecha 16 del Torneo Clausura, generó muchas repercusiones tanto por el resultado y también por la decisión del club selvático de colocar un equipo reservista, con muchos jugadores sin experiencia en Primera División. Uno de los futbolistas más afectados por el marcador fue el portero Diego López, quien terminó el encuentro entre lágrimas y con evidente frustración por lo que sucedió en el campo del Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto.

Tras el choque, el jugador de 19 años recibió muchos mensajes de apoyo en las redes sociales por parte de los hinchas y también de algunos futbolistas de la Selección Peruana como Pedro Gallese. En ese sentido, en una reciente entrevista, el futbolista, que ha dado su primer paso en el fútbol profesional, contó cómo fue pararse bajo los tres palos en su primer duelo en Liga 1.

“Contento por la posibilidad y por haber jugado en Primera. Me dio un poco de nervios por ser el primer partido y con Sporting Cristal, pero también fue un reto porque otros equipos me pueden observar, y quién sabe más adelante me puedan fichar”, indicó en conversación con el programa de YouTube, Palabra del Hincha.

Por otro lado, habló acerca de lo que será el partido que enfrentará Unión Comercio ante Cienciano en Cusco, por la última fecha del Torneo Clausura. El portero indicó que es posible que su compañero tome su lugar como titular, tal y como lo acordaron con el comando técnico del equipo. Y es que, ante una situación como esta, lo conversado fue darle chances a otros los de la Reserva en una oportunidad única, pero también un poco dolorosa, por lo pasado en la penúltima fecha del campeonato nacional.

“El otro chico, Josías (Luque), iba a tapar con Cristal y yo con Cienciano. Pero no sé qué pasó que yo tapé. Por respeto a mi compañero, que lo quiero, quiero que tape él, porque a mí ya me dieron la oportunidad”, señaló en una clara muestra de compañerismo.

Más allá de lo que puede repercutir en el Inca Garcilaso de La Vega, nadie borrará los recuerdos de jugar en Primera División. Los juegos tan solo harán más fuertes a estos muchachos, que definitivamente merecen una mejor suerte en el fútbol profesional.





¿Cómo fue el 12-0 de Sporting Cristal sobre Unión Comercio?

En un partido que quedará grabado en la historia del fútbol peruano, Sporting Cristal logró una impresionante victoria de 12-0 sobre Unión Comercio en Tarapoto, asegurando así su clasificación para la próxima Libertadores. Este resultado no solo les otorgó el pase internacional, sino que también estableció un nuevo récord como la mayor goleada en la historia del balompié nacional.

Desde el inicio, Cristal mostró su dominio ante un equipo reservista de Comercio, que no pudo hacer frente a la ofensiva celeste. Los goles comenzaron a llegar rápidamente, con Martín Cauteruccio destacándose al marcar cuatro tantos, mientras que ‘Canchita’ Gonzáles, Luis Iberico y Jostin Alarcón aportaron con dos goles cada uno; Fernando Pacheco e Irven Ávila también sumaron a la histórica goleada.

Mientras el partido se desarrollaba, la atención se centró en cuántos goles más anotaría Sporting Cristal para superar el récord de la mayor goleada de Alianza Lima: en 1984 se impuso por 11-0 contra Sport Pilsen. De hecho, el marcado para los rimenses pudo ser más abultado, ya que le anularon hasta tres tantos sobre el final por posición adelantada.









