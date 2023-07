Los cremas han recibido 17 tarjetas rojas en 30 partidos disputados este año, lo cual representa un número bastante alto para un equipo y es un síntoma de que la parte emocional no está bien trabajada. De ese total, siete expulsiones sucedieron en la Copa Sudamericana y las otras 10 fueron en la Liga 1 Betsson, donde también padecieron del mismo problema. Quienes encabezan la lista de los más expulsados son Alex Valera y Nelson Cabanillas, quienes registran tres expulsiones cada uno y, a su vez, son los que más veces perjudicaron a Universitario con ello. El delantero crema vio la roja en Sao Paulo y no pudo estar en el cotejo de vuelta en Lima, donde finalmente se consumó la eliminación. De hecho, Valera hizo falta en el partido, porque la ‘U’ no tuvo a un finalizador frente al arco rival.

Todos los expulsados de Universitario este 2023

Futbolista Tarjetas rojas Liga 1 Copa Sudamericana Alex Valera 3 2 1 Nelson Cabanillas 3 2 1 Rodrigo Ureña 2 2 - Matías Di Benedetto 2 1 1 Piero Guzmán 2 1 1 Aldo Corzo 1 1 - Williams Riveros 1 1 - José Carvallo 1 - 1 Roberto Siucho 1 - 1 Horacio Calcaterra 1 - 1

Pero volvamos al problema de fondo. ¿Por qué un equipo como Universitario, que compite internacionalmente y protagoniza el torneo local, no ha podido controlar ese temperamento?, ¿por qué le cuesta tanto resolver mejor las situaciones adversas o por qué confunde la vehemencia con agresión? La respuesta responde más a un tema mental que futbolístico. Y es que la ‘U’ resuelve las adversidades con el mismo argumento, pierde el control fácilmente y termina perjudicándose a sí misma. Diez de sus futbolistas han sido expulsados hasta ahora y eso denota una constante que el comando técnico no ha podido atender de manera eficiente. Tropieza con la misma piedra, comete el mismo error y necesita salir de ese círculo vicioso a la brevedad.

De hecho, hace falta cabeza fría y un respiro como pausa para resolver ‘partidos calientes’. Es cierto que es difícil controlar el temperamento de cada uno de los jugadores dentro de la cancha; pero el comando técnico de Fossati tiene la responsabilidad de darle las herramientas al grupo para gestionar mejor la vehemencia y no confundirla con agresión. Cuando se pasa ese límite, el equipo termina perjudicado futbolísticamente. Sin embargo, cuando sucede lo contrario, el grupo se fortalece, porque se vuelve agresivo en la marca y hace sentir su presencia frente al rival. La ‘U’ mostró garra ante Corinthians, pero no más. Esa garra no siempre gana partidos.

Queda claro que es una urgencia para Fossati bajarle las revoluciones a su equipo, ponerle paños fríos a lo recientemente acontecido (expulsiones, agresiones y la detención del preparador físico Brasil) para reencontrarse mentalmente. La concentración es clave, pero no sencilla. Y el clásico que viene ante Alianza Lima este sábado en Matute es buen termómetro para demostrarlo, porque es un partido decisivo y ‘picante’ en la lucha por el Torneo Clausura. De hecho, la ‘U’ tendrá todo en contra: el clásico rival, el dolor de la eliminación copera, el ambiente hostil de Matute y la presión de ganar para mantenerse como líder de la tabla de posiciones. Jugar con toda esa carga emocional será un reto a superar para los cremas; sin embargo, por capacidad y manejo de plantel, es posible conseguir un buen resultado. Queda demostrarlo en la cancha.

