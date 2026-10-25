Universitario de Deportes sigue vivo en la pelea del Torneo Clausura tras golear a Juan Pablo II. Luego del encuentro, Bryan Reyna habló sobre su presente en el equipo crema, las críticas que ha recibido y su relación con el entrenador Fabián Bustos, después de haber expresado anteriormente su malestar por la falta de oportunidades.

El extremo volvió a tener minutos con la camiseta merengue y se mostró satisfecho por su rendimiento individual. Consultado sobre cómo se sintió al jugar nuevamente en el estadio Monumental, destacó su confianza y su intención de encarar cada jugada. “Bien gracias a Dios. La gente que me conoce sabe que yo soy un jugador que siempre va para adelante y feliz porque me salieron las cosas”, manifestó.

Sin embargo, uno de los temas centrales fue su situación con Bustos. Reyna había expresado su incomodidad luego de no aparecer en la primera convocatoria del entrenador, pero en esta ocasión sí fue considerado y pudo ingresar al campo. El futbolista explicó que no suele guardarse lo que siente y respondió a quienes cuestionan su compromiso con el club.

“El malestar es porque, a ver, yo quizás recibo muchas críticas, pero yo soy una persona que no me quedo callado. Yo lo que siento, lo digo. Y si yo vine acá es para jugar, yo no vine acá de vacaciones ni nada, como hay mucha gente que habla y no sabe realmente lo que pasa un futbolista”, sostuvo el atacante.

El futbolista también se refirió a las razones por las que volvió a integrar la convocatoria y sumó minutos con Universitario. Reyna consideró que su trabajo durante los entrenamientos ha sido importante para tener una nueva oportunidad, aunque reconoció que la decisión final depende del comando técnico.

“Si hoy en día yo estoy en lista y he jugado algunos minutos es por cómo me entreno, porque si estuviera haciendo las cosas mal no estaría aquí”, afirmó el extremo, quien busca ganarse un lugar en el equipo durante la recta final de la temporada.

Al ser consultado sobre si espera tener mayor continuidad con Bustos, Reyna evitó adelantar escenarios y señaló que todo dependerá de las decisiones del entrenador. “Todo depende del profe, depende de cada comando técnico a quién pone, a quién no pone, y nada, contento por la oportunidad que se me ha dado hoy”, agregó.

Más allá de su situación personal, el atacante también valoró el presente colectivo de Universitario. El equipo crema viene de conseguir resultados positivos y ha mostrado mayor contundencia ofensiva en sus últimas presentaciones, justo cuando restan cuatro partidos para el final del Torneo Clausura.

“Sí, sí, yo creo que en dos partidos hemos metido siete goles y contento por el equipo”, señaló Reyna, quien espera aprovechar las oportunidades que tenga para contribuir al objetivo del conjunto estudiantil.

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