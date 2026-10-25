Universitario de Deportes consiguió una importante victoria por 3-0 ante Juan Pablo II y continúa enfocado en la recta final del campeonato. Tras el encuentro, Gianluca Lapadula analizó el rendimiento del equipo, destacó el trabajo colectivo y se refirió a la influencia del comando técnico de Fabián Bustos en estas últimas semanas.

El delantero se mostró satisfecho con el desempeño de sus compañeros y resaltó el esfuerzo de todo el plantel para sacar adelante un partido clave. Para Lapadula, el resultado fue consecuencia del trabajo grupal, en un momento en el que cada encuentro puede ser determinante para las aspiraciones del conjunto crema.

“Sí, la verdad, muy contento por él. Yo creo que hicimos todo, Oreja, todo el equipo, un gran partido”, señaló el atacante al ser consultado tras el triunfo. Sus palabras reflejaron la satisfacción del plantel por una actuación que le permite afrontar con mayor confianza los compromisos que restan.

Una de las consultas estuvo relacionada con el cambio que ha mostrado Universitario en las últimas presentaciones. Lapadula valoró el aporte del actual comando técnico y aseguró que el grupo viene aprovechando las indicaciones recibidas durante los entrenamientos.

“No, muy bien el profe, todo el comando técnico, la verdad nos está ayudando mucho”, manifestó el delantero, quien también recordó que el equipo había mostrado intensidad en partidos anteriores bajo la dirección de Jorge Araujo. En ese sentido, evitó atribuir todo el mérito a un solo entrenador y remarcó que el fútbol tiene distintas circunstancias.

Asimismo, Lapadula lamentó la salida del anterior estratega y señaló que ahora el plantel debe concentrarse en sus objetivos deportivos. El atacante dejó claro que la prioridad es seguir compitiendo y mantener el enfoque en el campeonato, sin distraerse con lo ocurrido en el banquillo.

Otro de los puntos que destacó el delantero fue su entendimiento con Alex Valera. Ambos han aportado en ataque y, según explicó Lapadula, la conexión entre los dos es producto de un trabajo que comenzaron desde el primer día.

“Sí, claro, y lo bueno que también nos asistimos mucho, que desde el primer día hemos trabajado de esta manera y lo bueno que venimos haciéndolo todos los partidos”, comentó. La sociedad entre ambos delanteros se presenta como una alternativa importante para Universitario en este tramo decisivo de la temporada.

Sobre su aporte individual, Lapadula priorizó el funcionamiento colectivo por encima de las cifras personales. “Lo más importante es jugar así, asistir a mis compañeros como hice y si hay la posibilidad de meter goles, claro, con todo gusto, pero lo más importante es el equipo”, afirmó.

Con cuatro finales por disputar, el atacante también se refirió a lo que le espera al equipo en el cierre del campeonato. Lapadula sabe que Universitario no puede bajar la intensidad y que cada partido deberá afrontarse como una oportunidad para acercarse a su objetivo.

Por ello, el delantero envió un mensaje a los hinchas cremas, a quienes pidió mantener el respaldo y acompañar al equipo en esta etapa. “Nada más, que sigan haciendo todo lo que vienen haciendo todo partido y hay que pensar partido por partido, nada más”, expresó.

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