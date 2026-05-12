En las últimas horas, Universitario de Deportes, vigente tricampeón de la Liga 1, confirmó la contratación del experimentado entrenador argentino Héctor Cúper, quien arribará en las próximas horas a nuestro país, para tomar las riendas del club crema que quedó prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura, pero que mantiene firmes sus chances de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tras el irregular paso del estratega español Javier Rabanal y el interinato de Jorge Araujo, la directiva que preside Franco Velazco apuesta por un hombre de probada capacidad, y que cuenta con un interesante palmarés, pese a no dirigir hace algunas temporadas.

Precisamente, sobre Cúper se pudo conocer su rigor para entrenar, en una pasada entrevista que ofreció el histórico defensor argentino Javier Zanetti, quien fue dirigido por el estratega albiceleste durante las temporadas 2001, 2002 y 2003 en el Inter de Milán de la Serie A.

“Al segundo día de entrenamiento, nosotros solíamos correr en la pista pero Alfaro (Juan Manuel, ayudante de campo) nos dijo: ‘¿Qué en pista? En la cancha, yendo y vienen, tantas veces como puedan’. Había gente que vomitaba“, contó el ‘Pupi’ entre risas al Diario Olé.

Y es que si bien Cúper no logró un título de la Serie A con el ‘Nerazzurri’, dejó un recuerdo imborrable en los jugadores que tuvo a su mando, muchos de ellos leyendas del deporte que forman parte de la historia grande del fútbol.

Héctor Cúper en una práctica del Inter de Milán junto a Hernán Crespo. (Foto: AP)

Universitario recibirá a Atlético Grau en el estadio Monumental este viernes 15 de mayo, por la jornada 15 del Torneo Apertura. Según trascendió, Miguel Araujo dirigirá ese encuentro, debido a que recién el jueves llegará Héctor Cúper a la capital.

El debut del entrenador argentino se dará en Montevideo, cuando los cremas visiten a Nacional, en un duelo clave para conocer la suerte de ambos en el Grupo B de la Copa Libertadores.

TE PUEDE INTERESAR