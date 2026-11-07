En el Estadio Monumental U Marathon, Universitario vs. CD Moquegua se enfrentarán por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, este domingo 8 de noviembre. Los cremas necesitan una victoria para mantenerse en la pelea por el campeonato, mientras que el conjunto moqueguano busca sumar para alejarse de la zona de descenso. Revisa todos los detalles del compromiso.

El Torneo Clausura entra en su recta final y Universitario de Deportes afrontará un compromiso importante cuando reciba a CD Moquegua por la penúltima jornada del campeonato. El equipo dirigido por Fabián Bustos tendrá la obligación de hacerse fuerte en casa, luego de dejar escapar puntos en su anterior presentación ante Sport Boys. Los cremas comparten el primer lugar de la clasificación con Sporting Cristal y Sport Huancayo, por lo que un triunfo será fundamental para llegar con posibilidades a la última fecha.

El conjunto merengue llega a este encuentro después de protagonizar un empate 2-2 frente a Sport Boys en el Estadio Monumental. La ‘U’ estuvo dos goles abajo en el marcador, pero consiguió reaccionar en los minutos finales gracias a las anotaciones de Gianluca Lapadula y Caín Fara. Sin embargo, el resultado dejó un sabor amargo, pues perdió la oportunidad de tomar ventaja en la lucha por el Clausura.

Por su parte, CD Moquegua afrontará este compromiso con una realidad diferente, pero con la misma necesidad de conseguir un resultado favorable. El equipo dirigido por José ‘Pepe’ Soto se encuentra comprometido en la parte baja de la tabla acumulada y necesita sumar puntos para evitar el descenso. En su última presentación, igualó sin goles frente a Los Chankas, por lo que buscará dar el golpe en Lima ante uno de los candidatos al título.

El panorama para ambos clubes es distinto. Universitario sabe que no tiene margen de error si pretende llegar a la última jornada dependiendo de sus posibilidades para quedarse con el segundo campeonato del año. CD Moquegua, en cambio, necesita aprovechar cada oportunidad para mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano. Por ello, el encuentro en Ate promete ser exigente para los dos equipos.

¿En qué canales ver Universitario vs. CD Moquegua?

Uno de los encuentros más importantes de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 tendrá como protagonistas a Universitario de Deportes y CD Moquegua, que se enfrentarán este domingo 8 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon. La transmisión oficial del compromiso estará a cargo de L1 MAX, señal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga 1. Además, los aficionados podrán seguirlo mediante la plataforma de streaming L1 Play.

¿A qué hora juegan Universitario vs. CD Moquegua?

El partido entre Universitario y CD Moquegua está programado para este domingo 8 de noviembre, a las 8:30 p. m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Ate y corresponde a la penúltima jornada del Torneo Clausura 2026.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 p. m.

8:30 p. m. Bolivia y Venezuela: 9:30 p. m.

9:30 p. m. Chile: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:30 p. m.

10:30 p. m. España: 2:30 a. m. del lunes 9 de noviembre.

¿Cómo ver Universitario vs. CD Moquegua por streaming?

Si no tienes un televisor cerca o prefieres seguir el partido desde tu celular, computadora o tablet, también habrá una alternativa para disfrutarlo por internet. En Perú, el compromiso estará disponible a través de L1 Play, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura.

Para acceder, deberás contar con una suscripción activa al servicio y buscar la programación deportiva correspondiente. De esta manera, podrás seguir las incidencias, ocasiones de gol y todos los detalles de este enfrentamiento desde cualquier dispositivo compatible.

¿Dónde ver Universitario vs. CD Moquegua por TV?

La señal encargada de transmitir el partido en territorio peruano será L1 MAX. A través de este canal, los hinchas podrán seguir el encuentro entre el equipo de Fabián Bustos y el conjunto dirigido por José ‘Pepe’ Soto, que llegará al Monumental con la necesidad de conseguir puntos importantes.

La señal deportiva está disponible en diferentes operadores de televisión, por lo que los usuarios deberán revisar la programación de su servicio contratado para ubicar el canal correspondiente.

¿Cómo ver Universitario vs. CD Moquegua por cable?

Los usuarios que quieran disfrutar del encuentro mediante televisión por cable en Perú podrán sintonizar L1 MAX, siempre que el canal esté incluido en su paquete contratado. Entre los operadores que cuentan con esta señal se encuentran DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable.

Por otro lado, quienes prefieran seguir el compromiso desde internet podrán optar por L1 Play, plataforma que permitirá disfrutar de la transmisión en vivo del encuentro entre Universitario y CD Moquegua.

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