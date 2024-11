La Selección Peruana Sub 20 se está preparando arduamente de cara al Sudamericano que se disputará en Perú entre enero y febrero de 2025. El equipo patrio está en el Grupo A con Argentina, Uruguay, Venezuela y Paraguay. Unos días después de empezar los entrenamientos en Videna, José Guillermo del Solar, técnico de la Bicolor Sub 20, se pronunció sobre los trabajos que vienen realizando y la situación de los jóvenes. Por otro lado, el DT de 56 años señaló que espera que el torneo se realice en la ciudad de Arequipa, pero la Conmebol aún está evaluando esa posibilidad.

El pasado miércoles iniciaron las prácticas con miras al Sudamericano, que está programado para iniciar el 23 de enero. “Se están integrando los chicos, todavía no estamos todos, hoy están llegando cuatro convocados, (Víctor) Guzmán que jugó con Alianza, (Ian) Wisdom, (Maxloren) Castro y (Alejandro) Pósito que jugaron el domingo con Cristal. También faltan un par de chicos, Paolo Doneda, Felipe Chávez, que está viajando directo para Uruguay de cara a los amistosos que vamos a jugar”, dijo ‘Chemo’ a los medios de comunicación.

El estratega aseguró que, aunque hay jugadores a los que les falta ver jugar en persona, está ilusionado por lo que el equipo pueda lograr en el torneo. “Tengo una expectativa grande por este grupo de chicos que hemos logrado conseguir. Vamos a prepararnos muy bien estos días, estos partidos (amistosos) nos agarran con pocos días de entrenamiento pero igual me van a servir porque hay algunos chicos a los que no he visto jugar en vivo”, comentó.

“Esto es una constante evaluación porque he convocado a 40 chicos que han participado de esta Sub 20 en 2024. Ya he hablado de las dificultades que he encontrado, que no me han dado a todos los chicos que quería, pero ahora ya estamos todos juntos. Faltan dos meses y dos semanas para el inicio del campeonato. Ahora creo que no voy a tener problemas con el tema de la cesión de los jugadores, espero que los clubes no me sorprendan en las próximas semanas. Luego de los entrenamientos y los amistosos terminaré decidiendo quiénes son los 23 jugadores que van a participar”, añadió el exjugador.

En esta misma línea, Guillermo del Solar dejó claro que espera que no haya problemas con los permisos de los clubes a inicios del 2025. “Ahora los clubes están de vacaciones, no me encuentro con dificultades. El temor es qué va a pasar cuando las pretemporadas de los equipos de Primera comiencen. Si los chicos que están en la Sub 20 hubiesen jugado en Primera durante todo el año, yo encantado que no me los den porque están jugando, pero lo que me incomodaba era que son chicos que no jugaban nunca. Eso me fastidiaba un poco. Espero que haya quedado atrás y que ahora nos den a todos los jugadores y a prepararnos y a pelearla. El entusiasmo que tenemos por llegar por primera vez a un Mundial Sub 20 no nos lo quita nadie”, añadió.

Finalmente, ‘Chemo’ destacó que aún no se ha confirmado que Arequipa será la sede del Sudamericano. “Tengo entendido que la gente de la Conmebol está yendo para Arequipa para evaluar cómo está la infraestructura y los campos de juego y ver qué decisión se toma. Desde un principio quise jugar en Arequipa, propuse a la Federación que sería importante porque nos permitía poder estar ahí tres meses, adaptarnos y recibir a los rivales ya adaptados a esa altura. Debido a este tema de que no se cuenta con los estadios suficientes que pide Conmebol, todavía está en veremos si se disputa el torneo allá”, comentó.

¿Cuándo son los próximos amistosos de Perú?

La Bicolor Sub 20, consciente de que necesita más amistosos pensando en el Sudamericano, pactó dos partidos ante Uruguay y otros dos ante Chile. Los duelos ante el combinado ‘charrúa’ serán el 12 y 14 de noviembre en Montevideo; mientras que los encuentros ante la ‘Roja’ serán el 17 y 19 de noviembre, el primero Valparaíso y el segundo en Santiago. Uruguay está en el mismo grupo que Perú en el Sudamericano, por lo que estos partidos serán una verdadera prueba de fuego para nuestros compatriotas.





¿Cuál es el formato del Sudamericano Sub 20?

A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión serán cinco selecciones sudamericanas las que clasificarán al Mundial de Chile 2025, ya que la ‘Roja’ tiene un cupo asegurado por ser el anfitrión. Es una oportunidad que la Bicolor Sub 20 deberá aprovechar para clasificar al torneo por primera vez en su historia. Cabe recordar que hay dos grupos y las mejores tres selecciones de cada uno avanzarán al hexagonal final. En esta etapa, los cuatro mejores clasificados son los que sacarán boleto para la Copa Mundial de la FIFA. Perú contará con el apoyo de la hinchada, que espera que por fin el sueño de ir al Mundial Sub 20 se haga realidad.





