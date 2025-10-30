Al igual que el Spezia en la Serie B, Gianluca Lapadula no tuvo un buen arranque de temporada, muy acorde a como cerró la campaña anterior donde careció de continuidad debido a problemas físicos y decisiones de su entrenador. Sin embargo, con el correr de las jornadas, el ‘Bambino’ empezó a recuperar espacio en el equipo titular y hoy por hoy es un indiscutible en la delantera del conjunto italiano, algo que se confirmó el último miércoles cuando anotó en el 1-1 ante el Padova.

Gianluca Lapadula apareció a los 17′ para capturar un certero centro de Giuseppe Di Serio, colocando el 1-0 parcial para los dirigidos por Luca D’Angelo. No obstante, pese a que tuvieron chances de gol claras para aumentar su ventaja, no supieron aprovecharlas y el cuadro visitante halló el empate final de la manera más absurda: tras un error en salida, Kevin Lasagna firmó el 1-1 definitivo.

Tras el encuentro, ‘Lapa’ charló con los medios de comunicación y digirió el mal sabor que le dejó esta igualdad en casa, especialmente porque necesitaban ganar para salir de la parte baja de la tabla de posiciones. “Jugamos un buen partido. Estoy un poco molesto por no haber ganado, especialmente por no haber duplicado nuestra ventaja en la primera mitad. Necesitamos trabajar en eso, pero la actitud de todos fue excelente”, señaló.

El nacido en Turín se lamentó por la ocasión que desperdició sobre el cierre de la primera parte, donde un error en el control de la pelota evitó que quedase mano a mano para solo empujarla y completar su doblete. No dominó el esférico y este le quedó muy atrás como para corregir su error sobre la marcha, despilfarrando una chance clarísima.

Gianluca Lapadula tiene contrato con Spezia hasta junio del 2026. (Foto: Getty Images)

“Cometí un error, es mi responsabilidad. Sé que no ganamos, principalmente por mi culpa, porque era crucial ponernos 2-0 arriba. Quiero recalcar que no empatamos por culpa de Sarr –el portero del Spezia, quien falló en salida para el 1-1 del rival–. Si hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, estaríamos hablando de un partido diferente”, comentó.

En esa misma línea, el atacante de 35 años fue autocrítico por las desatenciones que cometieron, pero espera que puedan corregirlas. “El empate fue una puñalada por la espalda, pero eso no significa que no tengamos que reaccionar. Intentaremos mejorar, porque no es la primera vez. Esta noche me costará dormir, pero me quedo con el resultado”, complementó.

Por último, Gianluca Lapadula agradeció el respaldo de su entrenador y el comando técnico, quienes fueron pacientes y ahora puede responderles estando en un buen estado de forma. “Físicamente estamos bien, y agradezco mucho al cuerpo técnico y al entrenador. Definitivamente es un aspecto mental que debemos mejorar”, aseveró.

Con este gol al Padova, el ‘Bambino’ llegó a las cuatro anotaciones en lo que va de la temporada, divididos en tres por la Serie B y uno por la Copa de Italia. Se espera que llegue en un momento para su regreso a la Selección Peruana, pues se pudo conocer que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) envió una carta de reserva al Spezia por su posible nominación, con miras a los amistosos de noviembre frente a Rusia y Chile.

Gianluca Lapadula podría ser convocado a la Selección Peruana para los amistosos de noviembre. (Foto: Getty Images)

