Alianza Lima sigue trabajando para completar su plantel, bajo la supervisión de su equipo deportivo conformado por Bruno Marioni, director de fútbol profesional, Néstor Bonillo, como el asesor deportivo, y -por supuesto- el técnico Alejandro Restrepo. Si bien anunciaron la salida de varios jugadores, como el caso de Josepmir Ballón, Andrés Andrade, entre otros, también tienen en la mira refuerzos que les permita pelear el título nacional y hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2024. No obstante, hay jugadores, como Bryan Reyna, que si bien tienen contrato, han manifestado en más de una oportunidad su deseo de emigrar.

En este contexto, cae la pregunta por sí sola: ¿se queda o se va Reyna de La Victoria? Al respecto, el futbolista no dudó en señalar que busca nuevos horizontes, aunque no dejó de destacar los buenos momentos que vivió en La Victoria. “Yo siempre dije que quería emigrar al extranjero. Eso no quita que he sido feliz en Alianza Lima y me he sentido muy cómodo“, indicó a ATV.

Asimismo, agregó que “la hinchada estuvo conmigo en todo momento y siempre me apoyaron. Jugar en Matute ha sido muy bonito”. Sin embargo, no descartó que su entorno sigue viendo la oportunidad de emprender nuevos proyectos. “Aún no sé mi futuro, lo está viendo mi representante”, enfatizó.

Cabe recordar que durante este año, Gremio de Brasil presentó una oferta por Reyna, incluso, el club de Porto Alegre ofreció 1,4 millones de dólares, pero finalmente la transacción se cayó, debido a que financieramente no era la mejor propuesta para Alianza Lima.

Los números de Reyna este 2023

Bryan Reyna demostró ser un jugador desequilibrante para el colectivo blanquiazul. Desde el inicio de la temporada, el extremo de 25 años se fue ganando su lugar en el equipo titular, no solo en el torneo local, también en la Libertadores. Incluso, en este certamen logró estar en el top 5 de futbolistas con mayor cantidad de dribles, con un total de 45.

A nivel de club, sumó 39 partidos jugados, incluyendo seis por Copa Libertadores (todos ellos de titular), además llegó a marcar cuatro goles y asistió en dos oportunidades. En total, acumuló 2 061 minutos. Con la Selección Peruana también acumuló rodaje, disputado cuatro encuentros en las Eliminatorias, además de los amistosos ante Corea del Sur y Japón.





