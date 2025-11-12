Selección Peruana 

Perú vs. Rusia EN VIVO: minuto a minuto vía América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) por internet gratis

Perú vs. Rusia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 12:00 p.m. desde San Petersburgo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión a través de América TV (Canal 4 y América TVGO), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV).

Perú vs. Rusia se enfrentan en San Petersburgo. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Terna arbitral para el partido entre Perú vs. Rusia:

Árbitro principal: Kamal Umudlu 

1er asistente: Namik Huseynov 

2do asistente: Vusal Mammadov 

4to árbitro: Ian Bobrovsky (RUS)

¿A qué hora juegan Perú vs. Rusia?

El encuentro entre Perú vs. Rusia está pactado para este miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a la 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

¿En qué canales ver el Perú vs. Rusia?

El partido entre Perú vs. Rusia se disputará en el Gazprom Arena, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes para la señal cerrada, disponible en los canales 003 y 704 HD del servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta se verá a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

El Gazprom Arena será el escenario principal del partido entre Perú y Rusia.

El partido entre Perú y Rusia es válido por una amistoso internacional de fecha FIFA.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Perú y Rusia.

