Con la consigna de sumar sus primeros tres puntos a como dé lugar, Perú enfrentará a Argentina por la fecha 4 del Grupo A del Sudamericano Sub 20, que se viene jugando en Colombia. Tras la dura derrota ante Paraguay por 1-0, la ‘Blanquirroja’ quedó eliminado del torneo continental, pero buscará ganar su primer partido. Recordemos que la escuadra nacional perdió sus tres primeros partidos.

Si bien el equipo dirigido por Jaime Serna ha mostrado pasajes de buen fútbol, los errores defensivos se han convertido en su cruz. Lamentablemente el cuadro peruano no se pudo recuperar ante Paraguay y finalmente cayó por la mínima diferencia. Eso sí, tuvo algunas ocasiones para marcar. Y en el último minuto apareció el portero Gonzales de forma milagrosa.

Argentina, por su parte, se ha mostrado como un seleccionado hábil y vertical, pero perdió en su primer encuentro vs. Paraguay. Eso sí, tuvo ocasiones para empatar el partido, pero finalmente no concretó. Ahora está jugando vs. Brasil por la fecha 3 del Sudamericano Sub 20. En el caso de que pierda, llegará necesitado de puntos al duelo vs. Perú.





Perú vs. Argentina: horarios y canales

Perú: 5:00 p.m. / DIRECTV y Latina

5:00 p.m. / DIRECTV y Latina Colombia: 5:00 p.m. / GOL Caracol TV

5:00 p.m. / GOL Caracol TV Ecuador: 5:00 p.m. / DIRECTV

5:00 p.m. / DIRECTV Venezuela: 6:00 p.m. / DIRECTV

6:00 p.m. / DIRECTV Paraguay: 7:00 p.m. / Tigo Sports

7:00 p.m. / Tigo Sports Argentina: 7:00 p.m. / TyC Sports

7:00 p.m. / TyC Sports Chile: 7:00 p.m. / Canal 13





¿Cómo se define el Sudamericano Sub-20?

Según el formato del Sudamericano Sub-20 2023, las tres mejores selecciones de cada serie pasarán a la fase final, donde deberán enfrentarse todos contra todos y se definirá al ganador por puntos. El que tenga la mayor cantidad de unidades al término de las cinco fechas se coronará ganador, siendo Ecuador el último combinado que alcanzó el título.

Este Sudamericano Sub-20 en Colombia otorgará cuatro plazas al Mundial de la categoría que se jugará en Indonesia, entre mayo y junio del 2023. Asimismo, dará tres cupos a los Juegos Panamericanos 2023, que se desarrollará en Chile del 22 de octubre al 4 de noviembre del año que viene.





Calendario de Perú en el Sudamericano Sub-20:

Perú 0-3 Brasil - Jueves 19 de enero desde las 5:00 p.m.

- Jueves 19 de enero desde las 5:00 p.m. Perú 1-2 Colombia - Sábado 21 de enero desde las 6:30 p.m.

- Sábado 21 de enero desde las 6:30 p.m. Perú 0-1 Paraguay - Lunes 23 de enero desde las 5:00 p.m.

- Lunes 23 de enero desde las 5:00 p.m. Perú vs. Argentina - Miércoles 25 de enero 5:00 p.m.





¿Dónde se jugará el Perú vs. Argentina?





