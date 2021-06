Si hay uno de los jugadores que (tal vez) menos opciones tenía para tener minutos en las últimas presentaciones de la Selección Peruana, ese era Marcos López. Miguel Trauco era dueño total de la banda izquierda, pero su expulsión ante Colombia le permitió al joven jugador hacerse un lugar dentro del equipo de Ricardo Gareca y vaya que demostró estar a la altura.

“Es el mismo grupo que viene de la Copa América, con algunos cambios, pero la base se mantiene y eso es importante. Conforme algunos compañeros vayan llegando, se van a ir acoplando. Estamos para entregarlo todo y llevar la Copa América a casa”, sostuvo el mediocampista de San Jose Earthquakes en diálogo con el departamento de prensa de la FPF.

Por otro lado, Marcos López reconoció que tuvo un crecimiento importante, el mismo que quedó reflejado con su rendimiento en la Selección Peruana, con un gran nivel ante Colombia (en los minutos que le tocó estar) y contra Ecuador (en la nueva victoria en Quito).

“Es bueno poder estar aquí y conocer el ambiente, el lugar donde vamos a estar. Hicimos un poco de pelota parada y vamos acercándonos a lo que quiere el entrenador. Tengo mucha confianza. Siempre trato de estar preparado y concentrado para cuando me toque estar. Siento que he crecido mucho durante este corto tiempo que estoy en el extranjero. Estoy feliz de estar en la Selección Peruana y el tiempo dirá si me consolido o no, siempre daré todo por ello”, agregó.

Perú vs. Brasil, un duelo que tendrá caras nuevas en el gramado

Perú y Brasil vuelven a enfrentarse, luego de que se enfrentaran por la segunda fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 en el Estadio Nacional. Aquella oportunidad, los dirigidos por Tite se impusieron 4-2, llevándose consigo los tres puntos de la jornada. Más allá de las polémicas de aquel partido, el duelo en la Copa América tiene un gusto de revancha para la ‘Blanquirroja

Para este 2021, el combinado nacional llega con nuevos rostros, entre elementos experimentados (como Gianluca Lapadula) y gente joven (como en el caso de Jhilmar Lora). El ‘Tigre’ busca darle un cambio generacional a la ‘bicolor’ y, de paso, ampliar su universo de jugadores para lo que falta de las Eliminatorias a Qatar 2022.’.

