Perú vs. Chile se verán las caras en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ y Reinaldo Rueda tendrá una verdadera prueba de fuego ante un equipo que lo hizo sufrir en las últimas jornadas en las que midieron fuerzas. En esta ocasión, incluso el presidente de la ANFP se refirió al tema, dejando en claro que el técnico no puede negociar otro resultado que no sea el triunfo ante la escuadra bicolor.

“Tenemos que sumar. Estamos con un punto, actualmente. Un punto mezquino que tendría que haber sido más. Nosotros tenemos que ir por los seis puntos (ante Perú y Venezuela). Eso es lo ideal, lo que nos sirve, lo que nos mantiene en carrera, vigentes. Es una clasificatoria muy estrecha. Vieron a Colombia cómo juega, Paraguay, Ecuador. Tienen muy buen nivel futbolístico. La competencia va a estar muy estrecha.”, señaló Pablo Milad.

Perú vs. Chile no podrá jugarse con público en el recinto del país del sur, por lo que será vital que ambas escuadras reflejen su mejor rendimiento en el campo de juego, puesto a que la localía podría no ser un factor determinante en una nueva edición de este partidazo de pronóstico reservado.

La victoria es necesaria para ‘La Roja’ debido a que necesitan ingresos económicos, los mismos que podrían mejorar, en caso los de Reinaldo Rueda comiencen a sumar victorias en el proceso eliminatorio.

Cabe destacar que, para este choque, la Selección Peruana no podrá contar con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, dos de sus jugadores referentes, debido a las lesiones que sufrieron y los marginaron de la reciente convocatoria de Ricardo Gareca.

Alexis Sánchez y Arturo Vidal también han sido advertidos

La llegada de Alexis Sánchez y Alexis Vidal a Santiago de Chile para los duelos por Eliminatorias causó cierta incomodidad en Inter de Milán. Incluso, el medio italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ informó que el equipo de la Serie A intentó tener una mejor comunicación con cada uno de los cuadros nacionales con la intención de monitorear las labores que realizarán los futbolistas en sus países.

Inter de Milán está “molesto porque intentó trabajar con las selecciones que citaron a sus jugadores recomendando atención a cada uno de ellos y sugiriendo una especie de informe diario sobre el tipo de entrenamiento realizado para monitorear a distancia la situación, pero no hubo éxito con todos”, mencionó el medio deportivo.

