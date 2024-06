Cuando se habla de Paraguay y sus principales figuras del momento, los nombres de Miguel Almirón, Julio Enciso y Gustavo Gómez son los primeros en ser mencionados; sin embargo, hay uno que en corto tiempo también se ha vuelto una estrella emergente: Ramón Sosa. Sí, el extremo es otro de los jugadores con gran proyección y buen presente. Su velocidad, cambio de ritmo y manejo de balón son su carta de presentación; además ya se ganó un puesto en el once titular de la ‘Albirroja’ de Daniel Garnero y, por supuesto, se perfila para arrancar en el partido amistoso ante la Selección Peruana, en el Monumental.

Ya hemos vivido en carne propia las virtudes del habilidoso extremo de 24 años. En la primera fecha de las Eliminatorias 2026, en Ciudad del Este, Sosa fue la gran figura de la ‘Albirroja’ frente a la ‘Bicolor’ de Juan Reynoso, dándole más de un dolor de cabeza a Luis Advíncula por la banda izquierda. La velocidad y regate del jugador de Talleres de Córdoba sorprendió a todos y dejó mal parado al ‘Rayo’, quien terminó siendo expulsado por doble amonestación al intentar frenarlo.

El desborde de Ramón Sosa hacia adentro, regate y tiro desde media distancia causó gran problema a la defensa de la ‘sele’ en dicho partido. Al paraguayo no le pesó que fuera su debut con la camiseta de su país en Eliminatorias, antes solo había sumado dos amistosos entre finales de 2022 e inicios del 2023, y jugó con personalidad. Si bien el partido acabó sin goles, fue la gran aparición de aquella noche.

Pero ¿cómo frenar a un jugador de esas características? Sosa es un especialista en el uno contra uno, elude a sus rivales con facilidad y hace la diagonal hacia adentro por la banda izquierda. Aprovecha su velocidad no solo para encarar, tambíen para perfilarse con la derecha y patear de media distancia. Al que le toque marcarlo en el Monumental, la tarea no será sencilla. Deberá presionarlo, evitar que reciba cómodo y no darle espacios para su desborde, esperarlo y llevarlo para la banda.

La primera opción la tiene Aldo Corzo como stopper por derecha, el ‘Mazo’ ya sabe lo que es tener mano a mano a Ramón Sosa, tras la expulsión de Advíncula, se encargó de anularlo en el segundo tiempo, como solo él sabe hacerlo. Como bloqueó a Neymar y Luis Díaz en su momento, el capitán de Universitario hizo lo propio con Sosa y tiene esa experiencia. Luis Advíncula podría tener su revancha en la cobertura como carrilero, apoyar con su velocidad, de igual forma Andy Polo, para tomar sus precauciones contra la sensación del fútbol argentino.

Números de Ramón Sosa con Paraguay Partidos Minutos Goles Asistencias Eliminatorias 6 431′ - - Amistosos 2 11′ - -

Con las maletas listas

Ramón Sosa se ha convertido rápido en la sensación del fútbol argentino. Desde su llegada a Talleres, a inicios del 2023, el paraguayo creció notablemente en su producción ofensiva y ha sido pieza fundamental en el buen momento que vive la ‘T’. El conjunto cordobés es uno de los invictos de la Liga Profesional Argentina y contribuyó de manera notable a que su equipo clasifique a octavos de final de la Copa Libertadores.

Su gran rendimiento ha hecho que los ojos de varios equipos se fijen en él para el próximo mercado de pases. Se habló de un interés de Boca Juniors, de clubes brasileños y hasta de la MLS; sin embargo, quien parece estar mejor perfilado para llevárselo sería Wolverhampton. El conjunto inglés tiene la intención de ficharlo cuanto antes y se iría de Talleres después de la Copa América.

Números de Sosa esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias Talleres de Córdoba 21 1507′ 7 6

Emisarios de la Premier ya han presenciado partidos de Talleres y han reportado a sus clubes encargados para hacerle la oferta por el extremo guaraní de 24 años. La dirigencia de la ‘T’ busca por lo menos vender a su principal figura por no menos de 20 millones de dólares. Cifra que para el conjunto cordobés significaría tres años de estabilidad, en palabras del propio presidente albiazul, Andrés Fassi.

El máximo directivo de la ‘T’ es consciente de que Sosa no estará en el plantel el próximo semestre y su futuro estaría en el fútbol europeo. “Ramón seguramente será salida, tiene el compromiso nuestro de salir. Hicimos un importante esfuerzo para retenerlo y él también para quedarse este semestre”, afirmó Andrés Fassi hace unas semanas en una entrevista con El Doce. Con ello, Paraguay tendría una figura más en el ‘Viejo Continente’. La Copa América será su oportunidad para brillar.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.