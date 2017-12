Reimond Manco: “He madurado y no veo lejano mi regreso a la Selección Peruana”

Luego de que Reimond Manco le confesara a Depor su deseo de regresar a la Selección Peruana , el ‘Rei’ reiteró su sueño y hasta profundizó sobre las chances que ve y tiene para jugar su segundo mundial con la ‘bicolor’. Esta vez, quiere ir a Rusia, porque, dice, se siente más maduro.

“A mis 27 años, siento que he madurado No veo tan lejano mi regreso a la Selección. Estoy activo, jugando. Por eso veo cerca esa opción. Sé que me lo merezco, pero me la voy a ganar”, dijo Manco a Gol Perú.

En ese sentido, el jugador de Unión Comercio manifestó su intención de regresar al extranjero o jugar en un club con mayor protagonismo, para mostrar su fútbol. Además, el exatacante de Alianza Lima reconoció el interés de Sport Boys para el 2018.

“Yo admiro a Juan Román Riquelme. Yo quería ser como Cueto o Maradona. Recuerdo que llegaba con toda la espalda raspada, por intentar hacer una ‘chalaca’”, agregó Manco.

Por otro lado, el exjugador de Zamora reveló que su salida de Venezuela de dio por motivos sociales, debido al mal momento que pasa el país vecino. “Te robaban hasta los mismos taxistas. Vivíamos con el peligro constante”, concluyó.

