Ricardo Gareca: "André Carrillo y Cristian Benavente están para otras cosas"

Ricardo Gareca afirmó que no hizo ninguna diferencia entre la partida de André Carrillo al fútbol de Arabia y Cristian Benavente a la Liga de Egipto. El DT de la Selección Peruana señaló que ambos están para "otras cosas".

"¿Pareciera que me contradigo? pero quién dice eso, quién lo dice. Yo siempre manifesté que no me gustaba que André Carrillo se vaya a la liga árabe porque está para otras cosas y Cristian Benavente también está para otras cosas", dijo el entrenador en Radio Capital.

"Jamás dije que lo de André Carrillo estaba bien. A esas ligas llegan figuras pero no es lo que yo deseo para los jugadores nuestros. Tengo que ver las posibilidades de que ellos por lo menos jueguen pero yo no quiero eso para los jugadores míos, quiero lo mejor para ellos", añadió.

Ricardo Gareca dijo que puede opinar pero no se puede meter en las decisiones personales. "Yo desearía que se priorice lo deportivo ante lo económico. Uno puede decidir que prioridad le doy a mi carrera deportiva", comentó.

"De la misma manera que me expresé por André Carrillo me expreso de cualquiera que está para mayores cosas. Igual fue cuando querían llevarse a Raúl Ruidíaz a Islandia y al final se fue a México. Yo me puedo expresar pero las decisiones son cuestiones personales", apuntó.

El DT de la Selección Peruana dijo que no tuvo ninguna comunicación con Cristian Benavente antes de fichar por el Pyramids FC.



"Si él manifiesta que es algo que no puede rechazar se interpreta que le dio mayor importancia a lo económico. Lo que me queda es hacerle el seguimiento. Ni él ni otros van a ser dejados de tener en cuenta, pero se agrava más si encima por allí el jugador no juega", dijo Ricardo Gareca.