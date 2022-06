En un partido único tienes mucho por ganar o por perder. No hay márgenes de error y los 90 minutos son cruciales. Allí, los once futbolistas que están en el campo, en la banca, el comando técnico y la ‘12′ no tienen más que hacer que dar todo por conseguir un resultado favorable. Y cuando se trata de una clasificación al Mundial, los esfuerzos son aún mayores. Es por ello que Ricardo Gareca necesita tener a todos concentrados en la selección peruana y en el mejor estado físico. El partido del repechaje no será nada fácil y para ello requiere de sus ‘Tigres’, sobre todo aquellos que son inamovibles, como es el caso de André Carrillo.

El volante de la Selección Peruana sufrió una lesión en el ligamento cruzado (esguince) ante Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas, y no pudo disputar la última fecha ante Paraguay en el Estadio Nacional, donde la bicolor obtuvo un triunfo por 2-0. No obstante, logró recuperarse y el último fin de semana pudo jugar 30 minutos en el encuentro entre Al Hilal con Abha: ganó 2-0. De este modo, la ilusión aumentó, pues todo apuntaba a que la ‘Culebra’ estaría no solo para el repechaje, sino para el amistoso ante Nueva Zelanda, que se disputará este domingo 5 junio en el RCDE Stadium de Barcelona.

Hoy esta emoción es una realidad, pues Carrillo, este martes -cuando el profesor Ricardo Gareca tuvo por primera vez a sus 28 convocados en España- se le vió entrenar con normalidad, aún cuando apenas había llegado al ‘Viejo Continente’ un día antes por la tarde. André trabajó con todo el equipo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat. Realizó toque de balón junto a un reducido grupo de jugadores conformado por Christian Cueva, Gianluca Lapadula, entre otros. La lesión a la rodilla que sufrió hace unos meses ya es cosa del pasado.

Clave en la Selección

¿Por qué André Carrillo es un hombre clave en la Selección? Potencia, velocidad y definición son solo algunas de las cualidades de la ‘Culebra’ que lo han llevado a estar presente en 14 de los 18 partidos que jugó la Selección en las Eliminatorias a Qatar 2022. Solo estuvo ausente por lesión o suspensión. Luego, el ‘Tigre’ Gareca siempre lo tomó en cuenta.

Y es que Carrillo ha entendido a la perfección lo que es el fútbol moderno, el cual ya no permite tener extremos individualistas, sino que jueguen en conjunto y que aporten -además- al gol. La ‘Culebra’ tiene tres en este proceso.

André aprendió a dejar ir el balón en los momentos precisos, para generar jugadas. Además, aprovecha su rapidez para conectar rápidamente con el lateral -Luis Advíncula- y dedicarse, en los momentos claves, a funciones defensivas. Y aún cuando los rivales lo conocen a la perfección, busca la salida para salir airoso. La rapidez mental es otra de sus características.

De esta manera, el futbolista puede jugar sin ningún problema en ambos extremos y hasta de delantero como ‘falso 9′, como lo hizo en el último encuentro en Lima ante Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022.

Sus números con la bicolor

André Carrillo se estrenó con la blanquirroja en la Copa América 2011, siendo en sus inicios -incluso cuando llegó Ricardo Gareca- uno de los futbolistas más criticados. Tal vez, porque se esperaba más de él, pues era ya uno de los futbolistas que jugaba en Europa: pasó por el Sporting de Lisboa y Benfica antes de llegar al Al Hilal.

No obstante, supo hacerse importante en el tiempo y, hasta hoy, registra once anotaciones con la bicolor, a pesar de no ser delantero El 82 % de sus goles los marcó a partir del 2017. Tres en el proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022, siendo el segundo máximo artillero de Perú.

Asimismo, al mando del estratega Argentino, registra siete asistencias. ¿Su gol más importante? El que le marcó a Australia en el Mundial de Rusia 2018. Copa del Mundo a la cual Perú asistió después de 36 años.

Año Torneo Rival 2012 Amistoso Costa Rica 2015 Copa América Paraguay 2017 Eliminatorias Rusia 2018 Venezuela 2018 Amistoso Arabia Saudí 2018 Amistoso Croacia 2018 Mundial Rusia 2018 Australia 2020 Eliminatorias Qatar 2022 Paraguay (2) 2020 Eliminatorias Qatar 2022 Brasil 2021 Copa América Brasil Ecuador 2021 Copa América Brasil Venezuela

Su presente en Arabia

“Luego del Mundial existió la propuesta de Arabia, estaba el técnico Jorge Jesús que lo tuve en Benfica y me explicó que necesitaba un jugador con mis características. Cuando acepté me pegaron innecesariamente, respeto a todo mundo, nadie sabe lo que une siente en su interior lo que uno tiene que pensar”, contó André Carrillo en La Lengua de Jesús Alzamora, sobre su llegada a Arabia Saudita.

Cuando firmó por Al Hilal, en la temporada 2018/2019, luego del Mundial de Rusia, el volante fue extremadamente criticado por no haber elegido otra liga, considerada por la afición como ‘más competitiva’. No obstante, con el pasar de los años, las críticas tuvieron que desvanecerse, gracias a su talento y a los títulos que ha logrado en el país asiático.

Carrillo respondió dentro del campo y se convirtió en una de las figuras de su equipo. Hasta la fecha ha ganado siete títulos en más de 130 partidos. Y registra 27 goles y 17 asistencias. Los mejores números de su carrera, superando incluso su gran paso por el Sporting Lisboa, entre el 2011 y el 2016. Entre sus trofeos más importantes figura la Champions League de Asia en 2019 y 2021.

