Tras los amistosos en donde la Selección Peruana empató 0-0 con Paraguay en el Estadio Monumental y venció 1-0 a El Salvador en Estados Unidos, Jorge Fossati presentó su lista de 26 jugadores convocados para el Copa América 2024. De la mano del técnico uruguayo y con la presencia de futbolistas experimentados como Paolo Guerrero, André Carrillo, Gianluca Lapadula, Luis Advíncula o Christian Cueva, la ‘Bicolor’ buscará llegar lo más lejos posible en el torneo y llegar bien al reinicio de las Eliminatorias, donde vive un momento complicado con solo dos puntos en seis jornadas.

Los partidos de preparación -previo a la Copa América- dejaron algunas dudas en el equipo. Para ello, varios jugadores jóvenes deberán reconfirmar el porqué el estratega confió en ellos para representar a la Selección Peruana. Asimismo , otros futbolistas buscarán demostrar que pueden seguir siendo parte del proceso del entrenador y que están listos para enfrentar el torneo clasificatorio. Aquí hacemos un breve análisis, a tres días del debut de la ‘Sele’ frente al equipo de Ricardo Gareca en la ciudad de Dallas.

De promesas a realidades

Uno de los futbolistas más criticados en la previa es Piero Quispe. El ex Universitario de Deportes y actual jugador de Pumas UNAM no consiguió destacar en los encuentros de preparación y su lugar en el equipo titular está en duda. Si bien tiene algunos chipazos de buen futbol, no termina de ser el futbolista que necesita la ‘Bicolor’ en el mediocampo en cuando a generación de juego. Ahora tendrá este torneo para poder elevar su rendimiento y ganarse el puesto ante la inclusión de Christian Cueva, en la lista final de 26 jugadores.

Por su parte, Joao Grimaldo también es uno de los futbolistas con más proyección en el actual plantel de la Selección Peruana. El de Sporting Cristal muestra chispazos, pero tampoco ha podido sostener su nivel con camiseta celeste. Sin embargo, cada vez que tiene minutos con la ‘Bicolor’ deja buenas sensaciones y muestra un desequilibrio que tienen pocos jugadores en el equipo. En esta Copa América tendrá la oportunidad de demostrar que merece más tiempo en el campo de juego con la blanquirroja. Necesitamos de ese chocolate.

Piero Quispe / Joao Grimaldo (Fotos: AFP)

Quieren quedarse con el titularato

Ante la poca continuidad en Feyenoord, Marcos López había perdido espacio en la Selección Peruana. Cada vez que jugaba, su nivel quedado muy lejos del que le conocíamos en la MLS. Sin embargo, en los partidos amistosos con Jorge Fossati al mando, el futbolista se ha acomodado bien en la posición de carrilero izquierdo y ha sido solución frente a las pocas alternativas en el puesto. Pese a que el DT viene probando nuevas alternativas (Luis Advíncula), el ex Sporting Cristal sería el titular aunque necesitará convalidarlo en el torneo.

De igual manera aparece Bryan Reyna. Su gran momento en Argentina ha llamado la atención de Fossati. Para el uruguayo es uno de los fijos en la ‘Bicolor’, gracias a su explosividad en el último tercio del campo. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de jugar en los amistosos de marzo, el ‘Picante’ no destacó; ahora no no pudo estar en los partidos de preparación por lesión. La Copa América será la prueba.

Marcos López / Bryan Reyna (Foto: AFP)

Por más oportunidades

Oliver Sonne es uno de los jugadores más ‘pedidos’ por la hinchada de la Selección Peruana, aunque no ha tenido tantos minutos como para demostrar su cualidades. Es titular en su equipo en Dinamarca y le dio el triunfo en la final de la Copa de ese país, por lo que llega en una gran momento a la Copa América. Sin embargo, el ‘Vikingo’ deberá luchar el puesto con Luis Advíncula y Andy Polo, jugadores que también vienen destacando en sus clubes y cuentan con más experiencia a nivel de selecciones. El danés, con ascendencia peruana, tiene la gran chance de demostrarle a Jorge Fossati que merece más tiempo en el campo y hasta ser titular.

Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)

Cartagena y Castillo para hacer ‘olvidar’ a Tapia

La ausencia de Renato Tapia cayó como baldazo de agua fría. Fossati lo tenía en cuenta para su once, pero finalmente no participará en el torneo. Para ello, el charrúa tendrá que reemplazarlo con Wilder Cartagena, a quien lo tenía más como un interior por derecha. No obstante, el volante de Orlando City se acomoda mejor como ancla y en esa posición ha tenido sus mejores partidos con la ‘Bicolor’.

Además, también está en el plantel Jesús Castillo, quien no tuvo una buena temporada en el Gil Vicente de Portugal. El ex Cristal no goza de continuidad, pero Fossati confía en su capacidad para manejar el mediocampo. El volante también tendrá en la Copa América la oportunidad de demostrar que puede seguir sumando minutos en el equipo y por qué conseguir los minutos que quiere en Europa.

Wilder Cartagena / Jesús Castillo (Fotos: AFP)

Buscan un lugar en la plantilla

José Rivera se ha ganado a pulso su convocatoria, gracias a su buen rendimiento en Universitario de Deportes en este primer semestre del año. El ‘Tunche’ fue titular en el amistoso ante Paraguay y quedó en la lista final de la Copa América 2024, aunque aún necesita mostrarse más y confirmar que puede ser útil en el ataque de la ‘Bicolor’. ¿Será una pieza de recambio en los encuentros oficiales?

Por su parte, Franco Zanelatto destaca por su polifuncionalidad, ya que puede desempeñar funciones en ambas bandas, como delantero y hasta de mediocampista interior, donde Fossati lo ha probado en los últimos partidos. El paraguayo nacionalizado peruano es otro de los elementos que buscarán ganarse un lugar en este torneo, aunque tendrá que mostrarlos en las prácticas. Así están las cosas.

José Rivera / Franco Zanelatto (Foto: AFP)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESA