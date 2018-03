Perú está en Mundial luego de 36 años. Rusia 2018 recibirá al conjunto de Ricardo Gareca, que sueña con llegar lo más lejos posible en el torneo. Miles de peruanos han gastado gran parte de sus ahorros para alentar a la 'Blanquirroja' en tierras europeas. Y por eso, será muy importante saber algo del idioma. Por ejemplo, cómo se dice "Capitán" en ruso. Google Traductor también nos podría dar la respuesta sobre el tema.



Para ello, la profesora Irina, a través de un video que hemos preparado para ti, nos ayudará – de lunes a viernes - con algunas palabras de una manera amena. En las imágenes, la maestra nos detalla cómo se pronuncia "Capitán", la misma que sonaría así: "kapitan kamande", tal y como se puede comprobar con la herramienta Google Traductor.



A modo de prueba, recorrimos algunas calles del Centro Histórico de Lima para saber qué tan fácil es decir "Capitán" en ruso. Y así nos fue. Recordemos que podrás aprender a diario con ‘ La Palabra Rusa del Día '. No dejes de visitar Depor.com para más noticias de Google Traductor.



La Selección Peruana debutará en Rusia 2018 el próximo 16 de junio ante Dinamarca a las 11 a.m. (hora peruana) en el Estadio Mordovia Saransk por el grupo C.