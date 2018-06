“¡Somos locales!” gritaban a una sola voz más de 20 mil hinchas peruanos mientras ingresaban al recinto AFG Arena de Saint Gallen en Suiza para el partido entre Perú y Arabia Saudita , que tuvo como principal ingrediente el regreso de Paolo Guerrero al cuadro blanquirrojo luego de 236 días de ausencia.



Durante el desarrollo del partido , hubo ciertos puntos que fueron clave para el triunfo peruano, como la recuperación rápida del balón, no caer en la presión que ejerció Arabia Saudita en la mayor parte del primer tiempo y tener un jugador determinante en el área como es Paolo Guerrero. Si hablamos de recuperar balones y tener visión periférica puedo destacar la labor realizada por Renato Tapia, que se comió el mediocampo; a este punto agregar la manera de encarar de André Carrillo que terminó marcando un golazo tras una jugada en la que él intervino previamente, llamado premio a la constancia.



Pero esto no pasó sin el apoyo de Cueva, la precisión de Yotún, la entrega de Flores, los desbordes Trauco y Advíncula, la solidez de Ramos y Santamaría, quienes no la tuvieron nada fácil en los primeros minutos, y la seguridad en salida de Pedro Gallese.



Ahora ya no existen individualidades, ahora hay un equipo y eso se ve reflejado en el campo. El despliegue de una selección cuajada, ambiciosa pero no egoísta, fuerte mentalmente, segura, confiada (en el buen sentido de la palabra), y más es lo que ahora transmite la selección de Ricardo Gareca. No quiero dejar de mencionar lo importante que es para Guerrero marcar esos dos goles, lo pone a punto para el Mundial , le da una confianza única, de esa que necesita un delantero para lo que se viene, puntitos más para nuestro capitán.



Asimismo, como existen puntos positivos, puedo nombrar otros que pueden llegar a pasarnos factura, y no es ajeno el tema de los minutos que han podido tener en sus respectivos clubes algunos jugadores, el caso de Guerrero puede ser excepción (por lo que todos conocemos), pero uno de los jugadores que creo que no tuvo su mejor performance fue Miguel Trauco y es que esto suelde suceder cuando no tienes minutos en cancha, si bien la complicidad entre el lateral izquierdo y Guerrero ya es conocida por todos, es importante que su pierna hábil este a la par de todo el equipo para que termine en un buen funcionamiento y eso no trascendió mucho ante Arabia Saudita.



Sin duda, se viene un Mundial en el que creo Perú dará la talla y la sorpresa, espero al igual que todos los que nos consideramos parte de la “12”, por el momento solo queda apoyar y mandar nuestra mejor vibra a los 23 que darán el corazón en cada partido.



Sígueme en mis redes sociales:



Twitter: @luccinaz



Instagram: @lupiaz