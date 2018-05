La agenda deportiva está marcada en torno a lo que sucede al caso Paolo Guerrero . El país entero quiere ver al delantero peruano en el Mundial Rusia 2018 . Pero hay otros, como Diego Penny , que piden al hincha mayor concentración y apoyo para el equipo que formó Ricardo Gareca y luchará por hacer historia en la cita más importante del universo.

"Se está hablando mucho del tema, recordemos que hay un equipo unido, compenetrado y mentalizado en hacer un gran papel", dijo Diego Penny en Radio Ovación .

El exportero de la Selección Peruana manifestó además que, en su papel de hincha, apoyará al equipo de Ricardo Gareca, que disputará el Mundial después de 36 años.

“Estuve dos años con Gareca, me tocó salir, luego volver. Uno siempre quiere estar, trata de dar lo mejor, a veces no se dan las cosas y ahora me toca apoyar desde mi lugar como hincha", agregó Diego Penny .

Por otro lado, la Selección Peruana se concentra con miras a enfrentar a Dinamarca, su primer rival en el Mundial de Rusia 2018 , e intenta pasar la página a la sanción de Paolo Guerrero , que agota todos los recursos legales para regresar a las canchas.

Perú entrena en la Videna, con miras al choque amistoso ante Escocia. (Video: Instagram)