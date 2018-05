Paolo Guerrero: el gesto que tuvo la tripulación de la aerolínea que lo trajo a Lima 

Paolo Guerrero no deja de recibir muestras de cariño tras conocerse que no jugará el Mundial Rusia 2018, por una dura sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que aumentó su castigo de seis a 14 meses por pedido de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés).

El capitán, incluso, tuvo un gran gesto por parte de la tripulación de la aerolíneaque lo trajo a Lima. Recibió una tarjeta con un mensaje de aliento: "Paolo, no hay palabras que puedan expresar nuestra gratitud. Siempre contigo".

► Paolo Guerrero llegó a Lima: "Mi mamá es muy protectora, pero están pasando cosas raras"

También hicieron lo propio con Doña Peta, madre de Paolo Guerrero : "Señora Petronila, gracias por habernos dado un Guerrero que representa lo mejor del Perú".

Tripulación tuvo este detalle con Paolo Guerrero. Tripulación tuvo este detalle con Paolo Guerrero.

Tripulación tuvo este detalle con Paolo Guerrero. Tripulación tuvo este detalle con Paolo Guerrero.

A cambio, a modo de agradecimiento, el 'Depredador' se tomó una fotografía para el recuerdo. Más tarde, tuvo un recibimiento masivo en el aeropuerto Jorge Chávez por parte de la hinchada y la prensa.

"Siempre fue incondicional en cariño de la gente. Estoy triste de no poder jugar, de no poder retribuir todo este cariño. Se me está quitando el poder jugar la Copa del Mundo, más que nada es mi carrera, pero estoy a muerte con mi selección", dijo Paolo Guerrero .

► Paolo Guerrero: padre de Pizarro respondió a las fuertes declaraciones de Doña Peta [VIDEO]

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR