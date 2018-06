Paolo Guerrero: "Me sentí cómodo jugando con Jefferson Farfán"

No actuaban juntos como titulares desde el 2015, pero no les fue mal. Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no desentonaron en el ataque de la Selección Peruana , pero lamentaron los pocos espacios que dejó Suecia en su zona defensiva.

El capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerreor, habló sobre cómo se sintió al lado de la 'Foca' y dijo que muy cómodo. Al '9' le gustó que en algún momento pueda recogerse un poco y dejar a Farfán de '9' para generar sorpresa en la defensa rival.

"Con Jefferson nos conocemos, está jugando retrasado y yo más en punta. Me sentí muy cómodo, quisiéramos haber tenido más chances de gol, pero el partido se tornó de esa manera", dijo Guerrero.



"Creo que estuvimos un poco imprecisos, debemos mejorar el último pase. Pero nada, toca prepararnos de la mejor manera porque los partidos que quedan van a ser durísimos. Ellos estaban bien parados atrás, nos dejaron pocos espacios y a nostros nos faltó el pase final", agregó.



Aunque Paolo dijo que le va bien con Farfán, su acompañante en ataque aún no está definido, pues Gareca también tiene muy presente lo que pueda hacer Edison Flores por su banda.