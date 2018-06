De capitán a capitán: Paolo Guerrero quiere darle un fuerte abrazo al australiano Mile Jedinak

Uno de los factores para que el Tribunal Federal Suizo permita jugar a Paolo Guerrero el Mundial Rusia 2018 es el apoyo que recibió de los capitanes de las selecciones de Francia, Dinamarca y Australia. Este martes, el 'Depredador' quiere darle "un fuerte abrazo" al australiano Mile Jedinak en señal de agradecimiento.



"No he tenido la oportunidad de agradecerlo personalmente, seguramente antes de entrar al partido hablaremos un poco, pero desde ya lo he agradecido públicamente", dijo Guerrero en rueda de prensa.

"Nuevamente lo vuelvo hacer, agradecerle tremendamente por ese apoyo que me brindó en su momento y espero agradecerle personalmente y darle un fuerte abrazo", agregó.

Perú viene de caer ante Dinamarca y Francia pero quiere despedirse con una nota positiva en un choque en el que los "Socceroos" deben ganar para tener opciones de pasar a octavos de final. /

