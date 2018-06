El Perú entero amaneció con una sorpresa. Paolo Guerrero irá al banco de suplentes en el choque ante Dinamarca. Ricardo Gareca mantendrá a Jefferson Farfán – tal y como lo hizo a lo largo de los últimos amistosos internacionales - como único punta en el debut en el Mundial Rusia 2018.

Muchos hinchas de la Selección Peruana se preguntan por qué Ricardo Gareca se inclinó por Jefferson Farfán y no por Paolo Guerrero . ¿Se trata de una nueva cábala del ‘Tigre?

“Me sorprende que no Paolo no arranque. Es el goleador del equipo. De pronto, son decisiones que toma el técnico. A lo mejor, es una táctica del ‘Tigre’. Uno no sabe. Aquí no se puede regalar nada. Hay tácticas y cábalas. Algunos le dan más importancia a este último, inclusive”, afirmó el ‘Pibe’ Valderrama en Movistar Deportes .

Para el excrack de Colombia, la Selección Peruana recuperó su estilo de juego y, de esa manera, justificó su regreso al Mundial después de 36 años.

“Por ahí, tienen 15 partidos sin perder. No es fácil. Lograron bien la clasificación. En Colombia, también lo celebramos. Personalmente, siempre me identifique con el juego peruano. Qué bien juega Perú ”, agregó Valderrama.

Renato Tapia es pieza clave en la Selección Peruana. (Mauricio Motta/USI)