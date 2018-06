Una gran razón. A todos sorprendió que Paolo Guerrero no arranque como titular en el debut de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018. Y, el único que podía responder la interrogante era el propio técnico Ricardo Gareca.

El 'Tigre' descartó que no esté en condiciones físicas el capitán de la bicolor. "Paolo está muy bien. Fue una decisión mía (que no arranque). Para graficarles mejor, fue el último jugador que se incorporó y analizamos algunas cuestiones de cara al debut, pero está muy bien", indicó Gareca en conferencia de prensa.

El seleccionador de Perú no dio pistas sobre su once y ni siquiera confirmó si Paolo Guerrero volverá a la titularidad ante Francia . El 'Tigre' no quiso hablar si encontró diferencias o no en el accionar del equipo con el 'Depredador' o sin él.



"Yo lo que voy a pronunciarme del desarrollo del juego, no de un jugador en particular. Perú fue protagonista en el primero y en el segundo tiempo. Contestarle esto es dejarle de hablar lo más importante que tiene Perú, que es el equipo. Durante estén proceso nos han faltado cantidad de jugadores y lo primordial para nosotros es el equipo y eso nos va a sostener o mantener con posibilidades en el Mundial", acotó.

