Paolo Guerrero: director de antidopaje danés está en contra del respaldo al capitán de la Selección Peruana

No todos lo apoyan. Paolo Guerrero ha recibido el respaldo de los capitanes de los rivales que la Selección Peruana enfrentará en Rusia 2018 , quienes firmaron un documento en el que le pidieron a la FIFA interceder por el 'Depredador' para que juegue en la cita mundialista.

Sin embargo, no todos se mostraron conformes con esta decisión y uno de ellos es Michael Ask, director del centro antidoping de Dinamarca, quien afirmó no entender a Simon Kjær (capitán de la selección danesa) por haber respaldado al atacante de la bicolor.

Selección Peruana: Ricardo Gareca hizo partido de práctica en la Videna y mandó este once [FOTOS]

"He visto muchos casos de dopaje en el mundo y es raro que las personas admitan que lo hicieron para hacer trampa. No entiendo que lo jugadores crean en Paolo Guerrero . No entiendo que no respeten el sistema del que ellos mismos forman parte", declaró Ask en una entrevista con el portal BT Sports .

Además, el CEO del centro antidoping danés se mostró a favor de la sanción que le han impuesto al atacante de la Selección Peruana porque asegura que el 'Depredador' halló un metabolito de cocaína, el cual está prohibido.

Paolo Guerrero se juega sus últimas cartas para estar presente en Rusia 2018 y, aunque el panorama no se muestre muy alentador, luchará hasta la última instancia para demostrar su inocencia.

TE PUEDE INTERESAR

Yoshimar Yotun: "Tenemos que ser 11 perros al momento de recuperar la pelota"

Yoshimar Yotun: "Tenemos que ser 11 perros al momento de recuperar la pelota"(Fernando Sangama)

Palabra Rusa del Día: aprende a decir "¿dónde hay un restaurante cercano?" en ruso.

LEE TAMBIÉN