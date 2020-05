Ver Bono Familiar Universal 760 a través del Midis | Con el objetivo de mitigar el impacto económico que generó la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de la mano con el Ejecutivo, aprobaron el padrón oficial para dar a conocer a los beneficiarios. El presidente Martín Vizcarra dio a conocer la publicación del Decreto de Urgencia que permite la entrega del Bono Universal, que tiene como objetivo llegar a las familias que no fueron beneficiadas en los primeros bonos (380 soles e Independiente). El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se encargaron de llegar al mayor número de hogares que se vieron perjudicados con las medidas restrictivas, a fin de minimizar los contagios en el país. Conoce cómo saber si eres beneficiario, qué pasos seguir para cobrar, dónde consultar qué vía de pago tendrás y más todo el subsidio en la nota. Vamos con los últimos detalles, de acuerdo a información oficial de parte del Gobierno del peruano. Sigue todos los puntos que tocamos en la siguiente nota, los cuales esperemos que te tengan satisfecho.

Con la finalidad de que no se produzcan aglomeraciones de personas dentro y fuera de las agencias bancarias, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que se “viene implementando una plataforma virtual en la que, a través de internet” para que “los usuarios puedan acceder de manera virtual al cobro de subsidios a través de 4 modalidades”.

Depósito en cuenta

Billetera electrónica Tunki

Banca móvil o celular

Giro por ventanilla (en esta opción el usuario podrá programar la agencia bancaria y el día que más le sea conveniente)

Bono Familiar Universal: ¿Cómo acceder a la web del Midis?

Para acceder, los usuarios deben ingresar al portal yomequedoencasa.pe y realizar los pasos que ahí se indican para confirmar la modalidad de pago que les corresponde y programar sus pagos de la manera más conveniente. Dicho portal también contiene instructivos sobre el procedimiento de cobro para cada modalidad. Para acceder al sitio oficial del MIDIS, ingresa aquí. Del mismo modo, habrá una plataforma para los del Bono Universal.

Bono Familiar Universal: Midis evalúa suspender el pago en regiones críticas

La viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Balbuena, indicó que ante las constantes aglomeraciones que se suscitan en agencias bancarias en regiones, donde hay un alto índice de letalidad por COVID-19, se evalúa suspender los pagos de bonos.

“Si en las regiones con mayores problemas sanitarios, como Tumbes, Loreto, Lambayeque y Piura, no hay condiciones, no se respeta la cola y hay aglomeraciones, vamos a tener que suspender el pago”, dijo la viceministra en una entrevista para Canal N.

Bono Familiar Universal: ¿Qué hogares han sido beneficiados?

Con la publicación del Decreto de Urgencia N° 052-2020 se dio a conocer los grupos beneficiados con la entrega del Bono Familiar Universal. De acuerdo a la normal, los hogares que han sido incluidos fueron seleccionados de las bases de datos, no solo del Midis, sino también del MTPE. Cabe destacar que se trata de un subsidio de entrega única por 760 soles, en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. Estos son:

Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (Contigo) a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Aquellos hogares no comprendidos en los literales a y b precedentes, cuyos integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

Bono Familiar Universal 760 soles: Presentan plataforma web oficial del MIDIS

Bono Familiar Universal: ¿Cuáles fueron las excepciones?

El Bono Familiar Universal comprende a más de 6.8 millones de hogares. No obstante, las familias que ya fueron beneficiadas con la entrega del Bono “Yo me quedo en casa” (760 soles en dos armadas), el Bono Rural y el Bono Independiente. no serán contadas para que reciban este nuevo subsidio.

Se exceptúa igualmente a aquellas familias con integrantes con ingresos superiores a los 3,000 soles mensuales de acuerdo a la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

Bono Familiar Universal: ¿Qué pasos debo seguir para cobrar el subsidio?

A través de un video, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social da a conocer los pasos y detalles a tener en cuenta, para saber si se está en el padrón de beneficiarios de alguno de estos bonos. Es importante tener tu DNI y tu teléfono móvil a la mano, ya que con ambos podrás registrar tus datos en la web yomequedoencasa.pe y así verificar si podrás cobrar el subsidio de 760 soles. Estos son los pasos a seguir:

PRIMERO: Colocar el número de DNI de la persona beneficiada, más la fecha de emisión del documento de identidad que la pueda encontrar en la parte superior derecha. Además, se debe hacer click en el código capcha.

SEGUNDO: Una vez abierta la nueva ventana luego de seguir los pasos del primer punto, se mostrarán las 4 opciones de cómo la persona beneficiada puede cobrar su bono económico.

1. Depósito en cuenta: Automáticamente deposita el dinero en una entidad bancaria y podrás cobrar el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank: Este método hace que la persona beneficiada pueda retirar el dinero en cualquier cajero Globalnet. En caso de no tener la ‘Billetera Tunki’ se puede descargar en el Play Store o App Store, sino buscar más información en la web tunki.com.pe.

3. Banca por celular: Para ello, la persona beneficiada deberá completar los formularios con el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Luego, te llegará un mensaje de texto al celular registrado en donde tendrás que digitar el código enviado para validar tu número.

Podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso. Próximamente te llegará un mensaje de texto con una CLAVE DE INGRESO a la banca celular del Banco de la Nación.

Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario. Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

4. Giro en ventanilla: podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a la web del midis.gob.pe.

Midis dio a conocer que se extenderá el grupo de peruanos que recibirán el Bono Familiar Universal (Foto: Midis)

Bono Familiar Universal: ¿A través de qué entidades se podrá cobrar?

El subsidio monetario al que se refiere la presente norma se realiza a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país.

Asimismo, el Banco de la Nación prioriza la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos.

La norma también faculta al Banco de la Nación a otorgar créditos a las personas naturales o jurídicas que operen sus cajeros corresponsales a nivel nacional, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para atender permanentemente el otorgamiento del subsidio monetario, a fin de reducir la afluencia de público en las oficinas de dicho Banco.

Bono Familiar Universal: ¿Cuántas veces será entregado el subsidio?

Según lo señalado por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ariela Luna, el Bono Familia Universal de 760 soles para los 6.8 millones de hogares que no se encuentran en planilla y no reciben ingresos durante el Estado de Emergencia a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), será entregado solo una vez.

Hemos implementado nuevos mecanismos de pago para que realices el cobro de tu subsidio de manera oportuna y rápida. 💳🏦📱

Conoce cuáles son ⬇️

Estos son los Bonos en otros países

‘’Al acuerdo que hemos llegado es que este bono será entregado por una única vez (…) y lo que hemos aprendido en estas semanas de pandemia, nos permitirá usar todos los medios posibles para llegar a la población’’, señaló Ariela Luna a un medio local.

