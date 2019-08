Camila Cabello habla de su relación con Shawn Mendes y demostró su incomodidad

Camila Cabello y Shawn Mendes han sido captados por las cámaras de todo el mundo paseando juntos por las calles y hasta incluso besándose, por lo que muchos consideran que ambos se encuentran en una relación desde que grabaron el famoso tema "señorita".

Sin embargo, ninguno ha confirmado nada, hasta ahora. En una entrevista con Variety, Camila Cabello decidió tener unas palabras sobre lo que sucede con Shawn Mendes, pero para sorpresa de muchos, aún no ha confirmado ni desmentido nada más allá de confesar que se encuentra muy incómoda.



"Conozco a Shawn desde hace mucho tiempo y resulta muy divertido tener la oportunidad de trabajar y hacer cosas con alguien que significa tanto para ti", comentó la cantante cuando fue cuestionada sobre su situación con Shawn Mendes, aunque no dio más detalle sobre sus salidas.



No obstante, si hizo referencia a la "persecución" que siente cuando sale con él y nota como las cámaras los siguen a donde quiera que vaya: "Me hace sentir increíblemente incómoda el ver fotografías mías que me sacaron sin que me diera cuenta. Lo odio, para ser sincera. No quiero verme obligada a vivir como una 'celebridad', es decir, pensando que tengo que estar perfecta cada vez que pongo un pie fuera de casa."

Pero ella tiene un secreto para que esto no le afecte: "trato de ignorarlos tanto como puedo. No me importa si resulta que el día que eligen para ponerme una cámara en la cara tengo un aspecto terrible, porque soy humana y una persona normal"