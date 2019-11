View this post on Instagram

Este video lo grabé antes de la partida de mi papá. Decidí que me quería alejar por un tiempo de las redes, tal vez por no abrir un debate sobre qué es lo correcto o no en este momento, tal vez porque el silencio muchas veces honra lo que uno más ama. Esta mañana en medio de ese silencio lo volví a ver y se me revolvió todo, sentí un recuerdo vivo y una alegría de tener a un ser maravilloso que me cuidó y cuidé cada segundo. Aunque aquí hablo de mi hija, funciona igual con los recuerdos que tengo de mi padre. No perdamos segundos de amar al que amas! Esta es la vida de muchos ❤️✨🙏🏻