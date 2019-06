“Hombres de Negro: Internacional”: Conoce curioso origen en los cómics de Marvel

“Hombres de negro” fue la saga de ciencia ficción más exitosa en los años 90. La impecable producción fue nominada tres veces a los premios Oscar, haciéndose merecedora a una estatuilla por "Mejor Maquillaje". Sin embargo, pocos saben que la idea original de la famosa trilogía inició en un comic escrito por Lowell Cunningham. A pocos días de que esta historia vuelva a nuestros cines, conoce la historia aquí.

Siete años antes de que la primera película llegara de la mano de Will Smith y Tommy Lee Jones a la pantalla grande, "Men in Black" comenzó con dos series de tres ejemplares cada una en los comics. Estos dibujos fueron presentados en blanco y negro, con la única razón de que estos colores reforzaran mucho más el traje de los agentes de la organización secreta internacional que domina el mundo y monitorea toda actividad paranormal en la tierra.

El primer ejemplar fue editado por Aircel Comics, una pequeña rama de Malibú Comics, empresa fundada por el reconocido productor Scott Mitchell Rosenberg. Lo que pocos saben es que Marvel compró dicha empresa de comics en 1994, antes de que esta fuera lanzada como largometraje, por esta razón los créditos del film deben llevar “basada en el comic de Marvel”.

Desconocido también para algunos, el comic original tiene grandes diferencias con la franquicia de películas, por ejemplo, en los “Hombres de Negro: Internacional” no solo gobiernan una agencia secreta, sino que su poder es mundial. Su lucha no solo es contra extraterrestres, sino que en los comics abarca toda actividad paranormal en general incluyendo mutantes, demonios, etc.

El 13 de junio llegará la nueva entrega de “Hombres de Negro: Internacional”, con nuevos agentes y una historia que no hemos visto antes. Cabe mencionar que no se ha anunciado alguna referencia a los comics ya escritos, sin embargo, como en la saga inicial, existe la posibilidad de que la historieta sea lanzada luego de la película.