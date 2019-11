Kylie Jenner es una modelo, empresaria, diseñadora y socialité que actualmente cuenta con su propia marca de maquillaje.Fue nombrada por la revista Forbes el 31 de agosto del 2018 como la multimillonaria más joven del mundo, superando a Mark Zuckenberg que lo logró a sus 23 años.

La Multimillonaria no heredera según Forbes. (Foto: Forbes)

Sin embargo, hoy día para muchos existen muchas interrogantes sobre ¿Cómo inició Kylie Jenner? ¿Fue gracias a sus hermanas Kardashians que ella logra su éxito?, ¿Cuál es la historia detrás de Kylie Cosmetics?, sabemos que sus inicios claramente han sido desde muy pequeña gracias a la fama de sus hermanas y las constantes polémicas en las que han sido incluidas.

BIOGRAFÍA DE KYLIE JENNER

Con tan solo 21 años ha logrado todo un imperio. (Foto: El periodico)

Kylie Jenner nació el 10 de agosto de 1997 en los Ángeles, California, Estados Unidos, que actualmente está residiendo en el vecindario de Hidden Hills, más cerca de su madre Kris Jenner y su Hermana Kim Kardashian.

Kylie no es hija de Robert Kardashian, sino de Bruce Jenner, que fue el segundo esposo de Kris Houghton y el cual fue un escándalo en el año 2015 cuando anunció su proceso de reasignación de sexo.

Desde los 10 años ha sido expuesta a las cámaras pudiéndose verla en el reality show de su familia, haciéndola crecer en fama y fortuna donde ya la familia Kardashian estaba posicionada.

Gracias al reality llamado "Keeping up with the kardashians", Kylie comenzó a irrumpir en el mundo de la moda, pasarelas, tendencias y comerciales, logrando así que su cuenta en Instagram comenzara a crecer cada vez más.

Esto no la exento de haber sufrido de bullying y por lo que comenta la celebridad la molestaban y comenzó a tener inseguridades siendo sus labios el principal problema.

Al cumplir su mayoría de edad, la joven celebridad adquirió su primera lujosa mansión con el fin de independizarse. Su fortuna ha sido conseguida gracias a su familia, su trayectoria como modelo y con su reciente marca de maquillaje “Kylie Cosmetics”, marca por la cual tuvo que defenderse ante la denuncia que interpuso la cantante Kylie Minogue por la marca registrada “Kylie”, esto no le ha impedido a la Kylie convertirse en una de las magnates principales en el rubro de la belleza.

KYLIE JENNER Y SUS CIRUGIAS

La modelo asegura no haberse sometido a ningún procedimiento quirurgico (Foto: Mundo deportivo)

En el 2015 Kylie sorprendió a sus seguidores y a los medios al aparecer en sus redes sociales con los labios mucho más grandes de los que solía tener y también con un busto y un trasero más prominente, surgiendo así los rumores de que se había sometido a cirugía estética asegurando que era para parecerse a sus hermanas Kim y Khloé Kardashian.

Pese de estos rumores y su notable cambio, la celebridad concedió una entrevista a Paper Magazine, reveló su verdad sobre las supuestas intervenciones quirúrgicas a las que aseguraban se había sometido y dijo lo siguiente: "La gente piensa que pase por el quirófano y me reconstruí la cara por completo y eso es totalmente falso"

Aseguró nuevamente "¡Estoy aterrorizada! Nunca lo haría. La gente no entiendo lo que un buen cabello y buen maquillaje y los rellenos pueden hacer realmente", diciendo luego que el único retoque que se ha hecho, ha sido el relleno para "los labios y el rostro"

A pesar de sus declaraciones la joven multimillonaria sigue siendo cuestionada por la forma de su cuerpo actualmente y la diferencia que se ve con su cuerpo de hace años atrás, esto ya queda a criterio del espectador.

KYLIE Y SU MARCA DE MAQUILLAJE

La marca que le ha ayudado a recaudar alrededor de 900 millones de dolares (Foto: Velvet Magazine)

Su compañía de cosméticos se fundó en el año 2015 que se llamaba para ese momento "Kylie lip kits", el cual fue cambiado en el año 2016 a "Kylie cosmetics"

Por la historia de adolescente por la cual le toco pasar, Kylie decide emprender su compañía de cosméticos

"Desde que tenía probablemente quince años he estado obsesionada con los labiales. Nunca pude encontrar un delineador de labios que combinara perfectamente con el labial. Entonces fue cuando pensé en la idea de que quería crear mi propio producto"

– Kylie

Su idea de inicia en si en el año 2014 cuando Kylie se une a la compañía Seed Beauty, compañía que ayudó a construir su visión desde cero. Fue cuando financió su primera producción de 15 mil kits de labiales con un costo de 250 mil doláres.

En su debut como "Kylie lip kits", se agotó en pocos segundos haciendo que su madre Kris Jenner contratara a Shopify para tercerizar las ventas, logrando así incrementar la producción a 500 mil kits los cuales se agotaron en el período de 1 minuto.

Tanto ha sido el éxito de su marca que al día de hoy ya cuenta con tiendas físicas porque su deseo era que sus seguidores pudieran ir, experimentar y tocar algo físicamente. Estas tiendas han generado más de 500 empleos y le ha generado un imperio valorado en 1000 millones de dólares.

VIDA AMOROSA DE KYLIE JENNER

Kylie junto al padre de su hija Travis Scott (Foto: Quien)

Su primer novio Ramsey IV lo tuvo a la edad de 12 años, con el cual mantuvo relación desde el 2008 hasta el año 2011, en ese momento la menor de las hermanas Kardashian estaba en secundaria.

En el año 2011, tuvo una breve relación con Cody Simpson, en este momento la atención hacia Kylie no era tan grande así que no hay mucha información sobre su romance. En el 2013 se especula que estuvo saliendo con Jaden Smith, sin embargo, no hay una confirmación oficial de tal romance entre ambos.

Se rumorea que en el mismo año 2013 y al mismo tiempo que tenía citas con Jade Smith también salía con el rapero Lil Twist, esto fue informado por TMZ.

En el 2014 se hizo un hilo viral de que Jenner tuvo un affair con Justin Bieber incluida entre las traiciones del cantante a Selena Gomez.

Kylie Jenner junto a Justin Bieber (Foto: US Magazine)

Este mismo año comenzó a salir con Tyga con el cual tuvo controversia porque ella tenía 17 años y él tenía 25 años y ya tenía un hijo.

En el año 2016 después de protagonizar el video musical del rapero Partynextdoor "Come and see me" se rumoreo que los dos estaban saliendo. Poco después ella confirmo que en realidad no salían pero que si se divirtieron juntos.

En 2017 Kylie comenzó su relación con Travis Scott, la cual escaló a otro nivel cuando la joven quedó embarazada. Tiempo después al parecer debido a las negativas de Travis de formalizar su relación, dieron fin a la misma.

HIJOS DE KYLIE JENNER

Kylie siempre se ha mostrado como una madre que ama a su hija (Foto: Eonline)

En su relación con Travis Scott, pocos meses después, la magnate de la belleza se embaraza y mantiene en secreto su embarazo justo hasta el día en el que nace su hija.

Nace en abril del 2018 y es llamada Stormi Webster que al día de hoy ya tiene 1 año y 6 meses, en redes se le ve posando junto a su madre.

Kylie confiesa que desea tener más hijos pero que desea hacerlo antes de los 30 años ya que si se pasa de esa edad ya sería demasiado tarde.

MEDIDAS DE KYLIE JENNER

Kylie sostiene que su figura no la obtuvo con cirugías (Foto: Revista Estilo)

Kylie está cerca de las medidas estándar de sus hermanas.



Estatura: 1.62 cm

1.62 cm Peso: 62 kg

62 kg Medidas: 96 – 68 – 98

96 – 68 – 98 Talla de ropa: 8 EU (Equivalente a M)

8 EU (Equivalente a M) Copa de Brasier: 34D

34D Talla de Calzado: 39 (8US)

FOTOS Y VIDEOS DE KYLIE JENNER

Kylie Jenner sigue dejando a sus 148 millones de seguidores en instagram encantados con su belleza (Foto: Instagram)