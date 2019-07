¿Lizbeth Rodríguez infiel? La 'Chica Badabum' de 'Exponiendo Infieles' termina con Tavo Betancourt por esto

¿Qué pasó entre Lizbeth Rodríguez, la famosa 'Chica Badabum', y Tavo Betancourt? ¿Por qué terminaron la relación? ¿Lizbeth le fue infiel? Esta y otras preguntas se hicieron viral en las redes sociales por un supuesto video donde la presentadora del programa 'Exponiendo Infieles' fue descubierta siendo infiel a su ahora ex-novio.

Hace poco, Lizbeth Rodríguez también era el foco de todos por haber revelado una supuesta infidelidad del famoso youtuber mexicano Luisito Comunica, quien había enviado mensajes reveladores a uno de sus mejores amigos, quien estaba participando en un reto con la 'Chica Badabum'.

No obstante, en esta ocasión fue la misma Lizbeth que fue atrapada en el acto, mostrándose muy cariñosa en lo que parece ser un bar público con alguien que no era su novio. Los que grabaron el video no dudaron de subirlo a Internet y desde entonces el metraje se viralizó.

Poco tiempo después, la misma Lizbeth Rodríguez anunció su ruptura con un video en su canal oficial de YouTube, donde no cuenta exactamente qué pasó entre ellos, pero si llena de comentarios positivos a su ex-pareja Tavo Betancourt.

De momento, ella no ha negado que este video sea falso, y todo encaja demasiado bien desde que se descubrió su supuesta infidelidad como para que sea mentira. Lo que si es cierto, es que ambos intentarán sacarle el máximo provecho en sus redes personales para poder conseguir más vistas y suscriptores para sus canales.