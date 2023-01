El Super Bowl es uno de los eventos más esperados en todo los Estados Unidos pues se trata de la gran final de la National Football League (NFL), y que es uno de los acontecimientos deportivo más vistos en el mundo. En el evento no solo se juega el partido sino que siempre hay la presentación de algún artista de moda. Este año promete estar muy bueno y por eso te invitamos a que conocer todos los detalles de la gran final.

Este año, el Super Bowl 2023 se celebrará en el estadio de la Universidad de Phoenix, en Glendale, Arizona. En este enorme estadio estará repleto de los miles de aficionados que llegarán para alentar a sus equipos y disfrutar del gran espectáculo que este año le tocará brindar a Rihanna.

La cantante de Barbados estará brindando un show inigualable durante el medio tiempo, donde no faltarán sus icónicos temas como Umbrella, Diamonds, We found love, Work, Love on the brain, entre otros.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Super Bowl 2023?

Las entradas se pueden comprar en la página web oficial de Ticketmaster y se su precio está por los US$3.500 dólares aproximadamente. Con este ticket puedes ver el encuentro entre los dos finalsitas así como la puesta en escena de Rihanna.

¿Quiénes son los artistas que han actuado en las finales del Super Bowl?

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar (2022)

The Weekend (2021)

Shakira y JLo (2020)

Maroon 5 (2019)

Justin Timberlake (2018)

Lady Gaga (2017)

Coldplay (2016)

Katy Perry (2015)

Bruno Mars (2014)

Beyoncé (2013)