MADRID (ESPAÑA), 27/09/2025.- Horarios y canales de televisión en distintos países para seguir el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26, desde el estadio Riyadh Air Metropolitano. Composición de Noé Yactayo para Depor
El próximo sábado 27 de septiembre, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán en el derbi de la capital, el partido más destacado de la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025. El Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un encuentro de gran relevancia para la clasificación y el orgullo madrileño.

Sobre el césped estarán algunas de las figuras más destacadas del campeonato. En las filas merengues, Kylian Mbappé llega como máximo artillero del torneo con siete goles, acompañado por Vinicius Jr. y la joven promesa Franco Mastantuono, el llamado a ser el heredero de Lionel Messi en Argentina. Del lado rojiblanco, Julián Álvarez atraviesa un momento brillante tras firmar un ‘hat-trick’ frente al Rayo Vallecano, mientras que Antoine Griezmann, emblema histórico del club, liderará una vez más el ataque colchonero.

Para quienes deseen conocer el horario exacto y las plataformas de transmisión del encuentro, a continuación se detallan las señales oficiales disponibles en distintos países, tanto por televisión como por streaming en ordenadores, tabletas y dispositivos móviles.

En España, el derbi se podrá seguir a través de DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+ y 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+ y 114 Orange TV) y LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+). También estará disponible mediante Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video en sus versiones online.

En Alemania e Italia la emisión principal estará a cargo de DAZN; mientras que, en territorio alemán, se sumarán las señales de WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO. En Francia la cobertura correrá por cuenta de beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

En Estados Unidos, el partido será transmitido por ESPN Select (sustituto de ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes en su señal en español.

En México y en los países de Centroamérica —Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana— la cobertura exclusiva será de SKY Sports y SKY Plus.

En Sudamérica, el clásico madrileño se emitirá por DIRECTV Sports (DSports) en los canales 610 SD y 1610 HD, y también por la plataforma DGO (DIRECTV Go) en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. En Bolivia y Paraguay la transmisión estará disponible en Tigo Sports y Tigo Play.

Por último, en Puerto Rico el Real Madrid vs Atlético de Madrid podrá verse a través de ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

Horarios y canales TV para ver Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports 2025

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España16:15DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
Estados Unidos10:15 am ET / 7:15 am PTESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México08:15SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica08:15SKY Sports y SKY Plus
El Salvador08:15SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua08:15SKY Sports y SKY Plus
Guatemala08:15SKY Sports y SKY Plus
Honduras08:15SKY Sports y SKY Plus
Perú09:15DIRECTV Sports y DGO
Colombia09:15DIRECTV Sports y DGO
Ecuador09:15DIRECTV Sports y DGO
Panamá09:15SKY Sports y SKY Plus
Rep. Dominicana10:15SKY Sports y SKY Plus
Venezuela10:15DIRECTV Sports y DGO
Bolivia10:15TiGo Sports y TiGo Play
Puerto Rico10:15ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
Cuba10:15Tele Rebelde
Canadá10:15TSN y OneSoccer
Argentina11:15DIRECTV Sports y DGO
Chile11:15DIRECTV Sports y DGO
Brasil11:15Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil
Paraguay11:15TiGo Sports y TiGo Play
Uruguay11:15DIRECTV Sports y DGO
