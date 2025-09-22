La Gala del Balón de Oro 2025 se celebra este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, donde se reconocerá a los futbolistas, jugadoras, entrenadores y clubes más destacados de la temporada 2024/25. Este año, France Football y la UEFA han agregado nuevas categorías femeninas para destacar la excelencia en el fútbol femenino, como el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

El Balón de Oro es el galardón más prestigioso que un jugador o jugadora puede recibir, basado en actuaciones individuales, logros colectivos y juego limpio. La ceremonia reunirá a las principales estrellas del fútbol mundial, incluyendo a Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, quienes compiten por los premios más codiciados del año.

Lamine Yamal es uno de los principales candidatos al Balón de Oro 2025, destacando por su talento y actuaciones sobresalientes en la temporada 2024/25. (Foto: Getty Images)

Horarios y canales para ver la Gala del Balón de Oro 2025 EN VIVO hoy

País / Región Hora de inicio Canal / Plataforma Estados Unidos 4:00 p.m. (Miami) CBS Sports España 9:00 p.m. CET MAX, Movistar+ México 2:00 p.m. (CDMX) TNT Sports

La gala será conducida por Ruud Gullit y la periodista británica Kate Scott, quienes entregarán los premios a los mejores futbolistas, entrenadores y clubes de la temporada 2024/25.

¿Qué premios se entregarán en la Gala del Balón de Oro 2025?

Durante la ceremonia se otorgarán:

Balón de Oro masculino y femenino

Trofeo Kopa masculino y femenino

Trofeo Yashin masculino y femenino

Trofeo Gerd Müller masculino y femenino

Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino

Trofeo al Club del Año masculino y femenino

Premio Sócrates

MADRID (ESPAÑA), 22/09/2025.- .Todo lo que necesitas saber sobre la participación de Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro 2025 este lunes 22 de septiembre desde París, Francia. Foto de FADEL SENNA para AFP

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2025?

Entre los candidatos masculinos destacan Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, mientras que en la rama femenina se perfilan como favoritas Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Lucy Bronze, quienes han tenido una temporada sobresaliente.