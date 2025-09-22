La Gala del Balón de Oro 2025 se celebra este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, donde se reconocerá a los futbolistas, jugadoras, entrenadores y clubes más destacados de la temporada 2024/25. Este año, France Football y la UEFA han agregado nuevas categorías femeninas para destacar la excelencia en el fútbol femenino, como el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.
El Balón de Oro es el galardón más prestigioso que un jugador o jugadora puede recibir, basado en actuaciones individuales, logros colectivos y juego limpio. La ceremonia reunirá a las principales estrellas del fútbol mundial, incluyendo a Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, quienes compiten por los premios más codiciados del año.
Horarios y canales para ver la Gala del Balón de Oro 2025 EN VIVO hoy
|País / Región
|Hora de inicio
|Canal / Plataforma
|Estados Unidos
|4:00 p.m. (Miami)
|CBS Sports
|España
|9:00 p.m. CET
|MAX, Movistar+
|México
|2:00 p.m. (CDMX)
|TNT Sports
La gala será conducida por Ruud Gullit y la periodista británica Kate Scott, quienes entregarán los premios a los mejores futbolistas, entrenadores y clubes de la temporada 2024/25.
¿Qué premios se entregarán en la Gala del Balón de Oro 2025?
Durante la ceremonia se otorgarán:
- Balón de Oro masculino y femenino
- Trofeo Kopa masculino y femenino
- Trofeo Yashin masculino y femenino
- Trofeo Gerd Müller masculino y femenino
- Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino
- Trofeo al Club del Año masculino y femenino
- Premio Sócrates
¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2025?
Entre los candidatos masculinos destacan Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, mientras que en la rama femenina se perfilan como favoritas Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Lucy Bronze, quienes han tenido una temporada sobresaliente.