Bayern Múnich y Paris Saint-Germain se juegan el pase a la final de la UEFA Champions League 2025-26 este miércoles 6 de mayo, en el Allianz Arena de Múnich, desde las 21:00 del horario peninsular (15:00 de Buenos Aires; 13:00 del Tiempo del Centro) . Tras el inolvidable 5-4 en el Parque de los Príncipes, la vuelta llega con un guion de máxima tensión: el Bayern, liderado por el instinto demoledor de Harry Kane y la electricidad de Michael Olise y Luis Díaz, está obligado a remontar ante su gente, mientras el vigente campeón se presenta en Alemania sostenido en el desequilibrio de Ousmane Dembélé, la frescura de Désiré Doué y la magia de Khvicha Kvaratskhelia, con la presión de sostener una mínima ventaja en territorio hostil.

¿Quieres ver el duelo entre bávaros y parisinos en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público mexicano estará a cargo del Canal FOX One, que reemplaza a Caliente TV en la Champions. De momento, el servicio streaming se podrá ver en Claro VIDEO, Amazon Prime Video y Roku. No obstante, pronto lanzará una app con contenido exclusivo.

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La eliminatoria entre PSG y Bayern de Múnich llega al Allianz Arena con un contexto tan abierto como exigente. El 5−45−4 de la ida reflejó una superioridad alterna de ambos equipos y dejó una ventaja mínima para los franceses, insuficiente para hablar de control real sobre la serie.

El desarrollo del primer duelo mostró dos virtudes y dos debilidades claras. Los ataques tuvieron superioridad sobre las defensas, pero esa misma fragilidad dejó espacio para que el rival siempre encontrara opciones de respuesta. En ese escenario, el pequeño margen del PSG tiene valor, aunque no carácter decisivo.

Luis Enrique Martínez ya ha reconocido que el pase está lejos de estar definido. Su cálculo de que harán falta al menos tres goles para asegurar la clasificación resume la dificultad del cruce. Además, la obligación de defender una renta exigua añade presión a un equipo que quiere consolidarse entre los grandes de Europa.

La baja de Achraf Hakimi es una variable importante en el plan parisino. Warren Zaïre-Emery podría ocupar el lateral derecho y Fabián Ruiz volvería al once tras meses de ausencia. Más allá de eso, la plantilla está disponible y el entrenador no debería tener grandes problemas de selección.

El espectáculo de la ida, con un vibrante 5−4, disparó la expectativa para la semifinal de la Liga de Campeones entre Bayern de Múnich y París Saint-Germain. Lo ocurrido en París dejó claro que ambos equipos están para algo grande y que la mínima ventaja francesa no garantiza nada en el Allianz Arena. Sigue la transmisión en vivo, online y en directo por Disney Plus Premium, ESPN HD, FOX One, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus, TUDN y DAZN. (VIDEO de X: FCBayernES)

El Bayern, por su parte, encara el partido con argumentos para creer. Ya mostró frente al Heidenheim que puede reaccionar incluso ante marcadores complicados, y el recuerdo de remontadas recientes alimenta su confianza. Con casi todo su plantel disponible, el equipo alemán tiene recursos para forzar un partido largo y disputado.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League 2025?

El lanzamiento de FOX One se llevará a cabo en las principales plataformas de contenido por suscripción durante las próximas semanas, iniciando con Claro Video y posteriormente expandiéndose a otros servicios como Prime Video y Roku. FOX One también contará con su propia aplicación independiente antes de finalizar el año, brindando acceso directo al consumidor mexicano.​

Claro Video

Prime Video

Roku

FOX One (App que pronto saldrá en Latinoamérica)

MÚNICH (ALEMANIA), 06/05/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Bayern Múnich y París Saint-Germain (PSG) este miércoles 6 de mayo por la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Allianz Arena de Múnich, Alemania. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO

¿Qué ofrece FOX One a sus clientes en México?

El propósito de FOX One en México es reforzar la presencia de Fox Corporation en la región, ofreciendo un servicio robusto que combine transmisiones deportivas de alto nivel y producciones originales. El servicio presentará más de 2,000 eventos deportivos en vivo cada año y una programación exclusiva disponible en la modalidad SVOD (video bajo demanda por suscripción).​

Eventos y Deportes Incluidos

Competencias internacionales como la Liga MX, Liga MX Femenil, CONCACAF Champions Cup, CONCACAF Nations League, UEFA Champions League, UEFA Youth League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana.​

Futbol internacional de ligas como la Ligue 1, Bundesliga, La Liga, Serie A, Premier League, FA Cup, Copa Italia, Supercopa Italiana.​

Torneos de futbol femenil: Women’s Super League, Women’s League Cup, Women’s FA Cup.​

Boxeo: Premier Boxing Champions (PBC).​

Carreras y motor: NASCAR México Series, WRC y Extreme E.​

Deportes estadounidenses: NFL, MLB y la Premier Lacrosse League (PLL), Professional Fighters League (PFL).​

Bayern vs. PSG definen a uno de los finalistas de la Champions League, en el partido que tendrá las transmisiones de ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX. (Video: Bayern Múnich)

La expansión se complementa con adquisiciones recientes como la Cadena TV y FOX Deportes Latinoamérica. FOX One impulsará la transformación digital de la empresa, permitiendo al consumidor mexicano disfrutar de contenidos deportivos y de entretenimiento en todas las plataformas relevantes del país.

Horario, TV y dónde ver en vivo en directo Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League

Torneo: UEFA Champions League 2025-26

Partido: Bayern Múnich vs. PSG, por la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26

Horario: 13:00 de México

Canales TV: FOX One

Estadio: Allianz Arena de Múnich, Alemania

En el Riyadh Air Metropolitano se vivirá uno de los encuentros más apasionantes de la UEFA Champions League 2025-26: el Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, recibe al Arsenal FC, de Arteta, este miércoles 29 de abril por la ronda semifinal. ¿Quieres ver la transmisión del juego en vivo y en directo? La cobertura del partido estará a cargo de ESPN, Disney Plus, FOX One, Amazon Prime Video, DAZN, Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, FOX Sports, ViX y TUDN. (VIDEO d X: @atletienglish)