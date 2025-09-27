El derbi madrileño ya está aquí: Atlético y Real Madrid se verán las caras este sábado 27 a las 10:15 a.m. ET (7:15 a.m. PT) en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga 2025. Los blancos llegan con un ataque de lujo, liderado por Kylian Mbappé —máximo artillero del torneo— acompañado por Vinícius Jr. y el joven Franco Mastantuono, mientras que los colchoneros buscarán sostener el impulso de Julián Álvarez, autor de un reciente hat-trick, bajo la guía de Antoine Griezmann. El partido podrá disfrutarse en Smart TV, computadora, tablet o celular: en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en ESPN Select (en inglés) y ESPN Deportes (en español); en Sudamérica, el encuentro se verá a través de DIRECTV Sports.
¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Atlético Madrid — Real Madrid por LaLiga 2025 en USA?
En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.
- Canal 466 de DIRECTV
- Canal 854 de Dish Network
- Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T
ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.
¿Dónde ver ESPN Select EN VIVO, Atlético — Real Madrid en los Estados Unidos?
En los Estados Unidos, si prefieres ver el Real Madrid - Atlético Madrid en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.
ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.
Precio de ESPN Select en Estados Unidos
|Planes ESPN Select (antes ESPN Plus)
|Precio
|ESPN Select (Mensual)
|$12.99
|ESPN Select (Anual)
|$129.99
ESPN Select con Hulu y Disney+
|Combos de ESPN Select
|Precio
|Características
|ESPN Select Bundle
|$19.99
|Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
|ESPN Select Bundle Premium
|$29.99
|Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
|Paquete Disney Legacy
|$18.99
|Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC
|ESPN PPV para ver UFC
|Precio
|Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo
|$79.99
|Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento
|$134.98
¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?
- iPhones de Apple
- iPads de Apple
- Teléfonos Android
- Tabletas Android
- Tabletas Amazon Fire
- Amazon Fire TV
- Dispositivos Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Televisión Cox Contour
- Reproductor de streaming Contour
- Televisores inteligentes LG
- Estación de juegos
- Roku
- Televisores inteligentes Samsung Tizen
- Xbox
- Decodificador Xfinity Flex y X1 TV
- Xumo TV y decodificador XiOne
Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center.
Horario, TV y dónde ver el Atlético vs. Real Madrid en vivo por LaLiga 2025
- Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025
- Partido: Real Madrid vs. Atlético Madrid, por la Jornada 7 de LaLiga 2025
- Hora: 10:15 am ET / 7:15 am PT (USA); 09:15 (PER/COL/ECU); 11:15(ARG/CHI)
- Canal en Estados Unidos: ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)
- Streaming: ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano de la ciudad de Madrid (España)