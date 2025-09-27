El derbi madrileño ya está aquí: se verán las caras este sábado 27 a las 10:15 a.m. ET (7:15 a.m. PT) en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga 2025. Los blancos llegan con un ataque de lujo, liderado por Kylian Mbappé —máximo artillero del torneo— acompañado por Vinícius Jr. y el joven Franco Mastantuono, mientras que los colchoneros buscarán sostener el impulso de Julián Álvarez, autor de un reciente hat-trick, bajo la guía de Antoine Griezmann. El partido podrá disfrutarse en Smart TV, computadora, tablet o celular: en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en ; en Sudamérica, el encuentro se verá a través de DIRECTV Sports.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Atlético Madrid — Real Madrid por LaLiga 2025 en USA?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

  • Canal 466 de DIRECTV
  • Canal 854 de Dish Network
  • Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Dónde ver ESPN Select EN VIVO, Atlético — Real Madrid en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Real Madrid - Atlético Madrid en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus)Precio
ESPN Select (Mensual)$12.99
ESPN Select (Anual)$129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN SelectPrecioCaracterísticas
ESPN Select Bundle$19.99Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
ESPN Select Bundle Premium$29.99Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios)
Paquete Disney Legacy$18.99Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFCPrecio
Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo$79.99
Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento$134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

  • iPhones de Apple
  • iPads de Apple
  • Teléfonos Android
  • Tabletas Android
  • Tabletas Amazon Fire
  • Amazon Fire TV
  • Dispositivos Android TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Televisión Cox Contour
  • Reproductor de streaming Contour
  • Televisores inteligentes LG
  • Estación de juegos
  • Roku
  • Televisores inteligentes Samsung Tizen
  • Xbox
  • Decodificador Xfinity Flex y X1 TV
  • Xumo TV y decodificador XiOne

Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de y con el noticiero de Sport Center.

Horario, TV y dónde ver el Atlético vs. Real Madrid en vivo por LaLiga 2025

  • Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025
  • Partido: Real Madrid vs. Atlético Madrid, por la Jornada 7 de LaLiga 2025
  • Hora: 10:15 am ET / 7:15 am PT (USA); 09:15 (PER/COL/ECU); 11:15(ARG/CHI)
  • Canal en Estados Unidos: ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)
  • Streaming: ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App
  • Estadio: Riyadh Air Metropolitano de la ciudad de Madrid (España)
Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: ESPN)
Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS RELACIONADOS

NOTICIAS SUGERIDAS

Contenido GEC