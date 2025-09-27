El derbi madrileño ya está aquí: Atlético y Real Madrid se verán las caras este sábado 27 a las 10:15 a.m. ET (7:15 a.m. PT) en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la Jornada 7 de LaLiga 2025. Los blancos llegan con un ataque de lujo, liderado por Kylian Mbappé —máximo artillero del torneo— acompañado por Vinícius Jr. y el joven Franco Mastantuono, mientras que los colchoneros buscarán sostener el impulso de Julián Álvarez, autor de un reciente hat-trick, bajo la guía de Antoine Griezmann. El partido podrá disfrutarse en Smart TV, computadora, tablet o celular: en Estados Unidos, la transmisión estará disponible en ESPN Select (en inglés) y ESPN Deportes (en español); en Sudamérica, el encuentro se verá a través de DIRECTV Sports.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Atlético Madrid — Real Madrid por LaLiga 2025 en USA?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Dónde ver ESPN Select EN VIVO, Atlético — Real Madrid en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Real Madrid - Atlético Madrid en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

ESPN Select PPV para ver eventos especiales del UFC

ESPN PPV para ver UFC Precio Si tienes una suscripción activa a ESPN+, puedes comprar pagos por evento de UFC en vivo $79.99 Si tienes una suscripción nueva o mensual a ESPN+, puedes comprar el paquete de pago por evento $134.98

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

Sin embargo, también podrás seguir las acciones del cotejo en las redes sociales de ESPN Latinoamérica y Disney Plus con el noticiero de Sport Center.

Horario, TV y dónde ver el Atlético vs. Real Madrid en vivo por LaLiga 2025

Fecha : Sábado 27 de septiembre de 2025

: Sábado 27 de septiembre de 2025 Partido : Real Madrid vs. Atlético Madrid, por la Jornada 7 de LaLiga 2025

: Real Madrid vs. Atlético Madrid, por la Jornada 7 de LaLiga 2025 Hora : 10:15 am ET / 7:15 am PT (USA); 09:15 (PER/COL/ECU); 11:15(ARG/CHI)

: 10:15 am ET / 7:15 am PT (USA); 09:15 (PER/COL/ECU); 11:15(ARG/CHI) Canal en Estados Unidos : ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés)

: ESPN Deportes (Español) / ESPN Select (Inglés) Streaming : ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App

: ESPN Select (Hulu + y Disney Plus), ESPN Unlimited y ESPN App Estadio: Riyadh Air Metropolitano de la ciudad de Madrid (España)

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: ESPN)